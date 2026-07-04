Karina desembarca en Misiones para afianzar su influencia nacional sin jugar como candidata

La secretaria general de la presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, oficializó que este sábado lanzará en Misiones la escuela de formación de dirigentes libertarios. Es una iniciativa que tuvo su debut en la provincia de Buenos Aires, el 25 de abril pasado, y que apuesta a federalizar la propuesta del espacio de Javier Milei, con su hermana en el centro de la escena.

La hermanísima está dispuesta a convertirse, después de su hermano, en el centro gravitacional del Gobierno y de la fuerza política que preside. Fuentes libertarias ante la consulta de PERFIL admiten que con estos movimientos ella no busca construir una candidatura. Karina, dicen, solo pretende que nadie pueda eclipsar su figura y, al mismo tiempo, pueda comenzar a tener un volumen nacional, sin estar atada necesariamente a su hermano como sucedió en los primeros años de gestión.

Como suele suceder en esta clase de eventos, que será el primero de estas características tras la salida de Manuel Adorni, la funcionaria estará acompañada con una buena parte de su selecto círculo de confianza. Martín Menem, el titular de la Cámara baja y vicepresidente del partido; Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones y legislador provincial; y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber.

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La apertura institucional de la jornada estará a cargo de Valeria Soczyuk, coordinadora general de la Escuela. Durante el evento se van a presentar los objetivos, la dinámica de trabajo y el equipo de directores académicos, integrado por Gerardo Alonso Schwarz, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García y Martín Ayala.

“Esta actividad es un paso más en el armado y la consolidación territorial de La Libertad Avanza en las 24 provincias, apostando fuerte a la capacitación y a la promoción de las ideas de la libertad”, destacaron en la fuerza de Milei.

Como sucedió la última vez que pisó Misiones, en el marco de la campaña para las elecciones legislativas de 2025, Karina además se tomará el tiempo necesario para encabezar un encuentro con dirigentes locales. Sabe que la construcción política provincial se puede fortalecer tras el resultado del año pasado y que LLA puede contar con un candidato potable que pelee la gobernación. Hartfield, es el principal apuntado para dicho desafío.

Precisamente, en la última contienda, el espacio violeta se alzó con la victoria gracias al 37,46% de los votos. La nómina estuvo encabezada por el actual miembro de la Cámara baja. Debajo, con el 29,84%, apareció el Frente Renovador (FR) que constituyó el oficialismo local y que llevó al actual exgobernador, Oscar Herrera Ahuad.

Algunos dirigentes libertarios locales no ven con malos ojos tejer una alianza electoral con el FR para el comicio que renueve el Poder Ejecutivo local de 2027. Sobre todo, con la sintonía que mostró la gestión de Hugo Passalacqua, actual gobernador, con la Casa Rosada en los últimos tres años. Pero es una idea que no tiene eco en la dueña de la lapicera en LLA, que no promueve este tipo de alianzas salvo en casos muy específicos.

Con ese telón de fondo, fuentes libertarias plantearon que el evento tendrá como característica principal consolidar la estructura partidaria, potenciar nuevos liderazgos y “seguir llevando la antorcha de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

Pero hay un lado B en la jornada que planificó el partido que es oficialista a nivel nacional: los reclamos de los productores locales de yerba mate. El foco de disputa está colocado en la desregulación del mercado yerbatero, una medida que instrumentó el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger que eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Productores y cooperativas locales denuncian que esta decisión profundizó la caída de los precios de la hoja verde y agravó la crisis de la actividad, lo que ya derivó en reclamos públicos y presentaciones judiciales.

La hermana del jefe de Estado ya fue testigo de la tensión de los productores provinciales: en su última visita a la localidad de Oberá, que se realizó en 2025 por la campaña electoral, la funcionaria fue recibida por protestas de comerciantes que le hicieron saber que no era bienvenida.