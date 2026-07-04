No hay más jefe de Gabinete

Hay una continuidad entre la elección de Manuel Adorni y Diego Santilli para el puesto de jefe de Gabinete. El invariable es que no haya jefe de Gabinete: Adorni seguía siendo vocero y Santilli sigue siendo ministro del Interior. La mejor prueba es la repetición de una función dual: ahora se desdobla la vocería de la Jefatura de Gabinete y se fusiona el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete. El comunicado oficial indica que se eliminó el Ministerio del Interior pero lo que en realidad se eliminó –y prácticamente ya se había eliminado– es la Jefatura de Gabinete.

Otro síntoma de la jibarización de la Jefatura de Gabinete se percibió en su cambio de nomenclatura durante la gestión de Adorni, quien se presentaba como “ministro coordinador”, en el mejor de los casos un primus inter pares, un par más. Y ahora otra señal es la creación de dos “Vicejefaturas de Gabinete”, una dedicada a lo específico y otra al ex Ministerio del Interior, pero ambas tienen rango de secretaría y no de ministerio, lo mismo que si la Jefatura de Gabinete fuera un ministerio más.

Cuando durante la presidencia de Mauricio Macri se crearon las dos Vicejefaturas de Gabinete, el rango protocolar y salarial de aquellos era de ministros. La importancia de ambos, Mario Quintana como Guillermo Lopetegui, reflejaba la relevancia de la propia Jefatura de Gabinete confirmada en la frase de Macri cuando los definió como “mis ojos, mis oídos y mi inteligencia”.

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Ya expresidente, en su libro Primer tiempo, Macri escribió: “Cometí un gran error cuando dije que Quintana y Lopetegui eran ‘mis ojos, mis oídos y mi inteligencia’. No fue una frase premeditada ni un mensaje indirecto contra nadie: simplemente quise manifestar mi satisfacción por el vínculo que habíamos formado. Pero me arrepentí porque esa frase les dio un protagonismo y una relevancia que generaron un contraataque inevitable, dentro y fuera del gobierno. Empezaron a criticarlos justo después, como una manera indirecta de criticar a Marcos o de criticarme a mí”. O sea, todos los recelaban por su peso y poder.

Quintana había sido previamente un exitoso empresario y fundador de la cadena Farmacity, mientras que Lopetegui ya había sido ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, cargo que luego ocupó Martín Lousteau, y CEO de LAN Argentina. Trayectorias previas menos comparables con los dos vicejefes de Gabinete actuales: Guillermo Ignacio Devitt fue gerente de relaciones institucionales de Philip Morris y Gustavo Coria fue diputado bonaerense durante un año por fallecimiento de quien había resultado electo y ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires solo tres meses cuando Rodríguez Larreta ya había perdido las PASO a fines de 2023.

El destino esperado por Diego Santilli es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en diciembre de 2027. No hay buenos antecedentes de Jefaturas de Gabinete como propulsoras electorales de una candidatura. Los dos casos: Alberto Fernández (2003-2008) y Sergio Massa (2008/2009), tuvieron que esperar una década para trascender, el primero por el impulso de Cristina Kirchner en la boleta, y el segundo por la construcción de un partido propio y múltiples avatares. Paralelamente, a Rogelio Frigerio le demandó solo cuatro años ser electo gobernador de Entre Ríos en 2023 después de haber sido ministro del Interior de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Paradoja bonaerense: en las elecciones generales de octubre pasado a nivel nacional la alianza entre LLA y el PRO obtuvo 41 % contra 32 % del peronismo pero eso –si hubiera sido una elección presidencial– no le hubiera alcanzado a Milei para ser reelecto pero sí le hubiera alcanzado a Santilli para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje porque, aunque más apretado, ganó con 41,5 % de los votos contra 40,8 % del peronismo. Vale recordar que Santilli encabezó la lista bonaerense tras la renuncia de José Luis Espert.

Otro invariable en la estructura del gabinete de Javier Milei es el paso de ministro del Interior a Jefe de Gabinete: Guillermo Francos había sido titular de la cartera de Interior los primeros cinco meses de la presidencia de Milei y luego fue ascendido a jefe de Gabinete y en ambos casos –a diferencia de Manuel Adorni– se regresa a un perfil consensualista y complementario del confrontativo de Javier Milei o su hermana Karina.

El estilo acuerdista de Santilli y su pertenencia al PRO hicieron conjeturar a muchos sobre la posibilidad de una renovada alianza electoral entre Milei y Macri, pero se trata de una lectura parcial. La naturaleza belicosa de Milei no podrá ser contenida por ningún subalterno como ya quedó demostrado con Guillermo Francos, quien tenía más influencia hasta emocional sobre Milei desde cuando no era presidente. También por la propia declaración de Milei, quien tras nombrar a Santilli, y para que nadie se equivoque, salió a dinamitar la relación de Macri con su electorado natural, diciendo: “El gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿O qué fue el reperfilamiento? Una palabra educada para decir default. Es más, llamaron a un blanqueo. Yo me acuerdo de que yo les decía: ‘Miren, si ustedes blanquean van a tener problemas porque después, si no reelige Macri, los van a venir a buscar’. O el propio Macri los podía venir a buscar. Porque el impuesto a la renta financiera también lo puso el macrismo”.

Otra demostración de que lo que en realidad se eliminó es la Jefatura de Gabinete y lo que se elevó fue el Ministerio del Interior fueron las primeras declaraciones públicas de Santilli sobre la suspensión de las PASO. En un país federal, además de la relación con las provincias y sus gobernadores, el ministro del Interior es el responsable directo de las elecciones, de él depende la Dirección Nacional Electoral. El año 2027 comenzó en julio de 2026.