miércoles 01 de julio de 2026
ECONOMIA
ARCA

La recaudación de impuestos en junio alcanzó los $20 billones y quedó por debajo de la inflación

Tanto los impuestos relacionados con las exportaciones como por importaciones registraron reducciones significativas que impactaron negativamente en el balance.

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PALACIO DE HACIENDA. El ministerio de Economía sumó 20 funcionarios en julio. | Grassi
Luis Machado
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La recaudación de impuestos en junio alcanzó los $20.017.104 millones, marcando una variación interanual de 23,7%, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Este incremento queda por debajo de la inflación, estimada en 33% de acuerdo con proyecciones privadas.

De acuerdo con el reporte del organismo, la recaudación fue afectada negativamente por los menores ingresos vinculados al Comercio Exterior.

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En ese sentido, “en junio 2025 se habían registrado ingresos extraordinarios de estos derechos, por tratarse del último mes de vigencia de la disminución de los aranceles a los derechos de exportación estipulados por el Decreto 38/2025, lo que elevó la base de comparación”.

Además, rigieron alícuotas más bajas con respecto al mismo mes de 2025, especialmente para soja, trigo y maíz. A esto se suma la disminución de la alícuota aplicada para el trigo, que pasó de 7,5% en mayo a 5,5% junio.

Po otro lado, influyó la desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en el año anterior.

“Asimismo, incidió negativamente el vencimiento especial dispuesto para la presentación y pago del saldo de declaración jurada de personas humanas por Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025 hacia julio 2026”, añadió el informe de ARCA.

Exportaciones Agroindustriales 01062026

Recaudación por impuestos

- El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $6.549.322 millones y tuvo una variación interanual de 28,2%. El IVA Impositivo aumentó 28,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 26,6%.

- Por su parte, el Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 11,3%, recaudando $ 3.211.778 millones.

- Por el Impuesto a los Débitos y Créditos se recaudaron $1.432.017 millones, con un incremento interanual de 33,2%.

- Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 29,6%, alcanzando $4.589.199 millones.

- En cuanto a los Derechos de Exportación, se obtuvieron $ 881.128 millones con una variación interanual negativa de -27,8%, mientras que en Derechos de Importación y otros, ingresaron $ 545.789 millones con una variación interanual de 13,8%.

- En lo que respecta a Bienes Personales, se alcanzaron $ 1.709.458 millones con una variación interanual de 46,2%.

- Debido al Impuesto a los Combustibles, ingresaron $ 674.831 millones con una variación interanual de 70,4%.

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