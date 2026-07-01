Los activos argentinos arrancan el mes de manera mixta en Wall Street. La mayoría de acciones y bonos cotizan el terreno negativo este miércoles 1 de julio, mientras que el riesgo país continúa por debajo de los 430 puntos básicos. Por su parte, el dólar presenta una pequeña suba respecto a su cotización de la jornada anterior, y mantiene su racha alcista de las últimas semanas.

En el plano internacional, las bolsas mundiales operan mixtas, a la espera de datos clave sobre el empleo en EEUU, mientras la incertidumbre sobre las negociaciones entre Medio Oriente siguen pesando sobre el mercado.

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Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 1 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $5 respecto al último cierre. La divisa oficial no llegaba a ese precio desde noviembre de 2025. Durante junio, el tipo de cambio acumuló un aumento de 5%, superando ampliamente a la inflación esperada del 2%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.485, con una suba de $3 respecto al cierre del martes. Así, su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.808,13), con una brecha del 21,5%.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, comentó respecto al tipo de cambio: "El dólar mayorista cerró junio a $1.482 tras acelerar su marcha y quebrar meses de estancamiento. Este movimiento encendió señales de alarma en el mercado financiero de cara a julio. El mercado descarta una devaluación brusca. Se atribuye la suba a una menor liquidación del agro y a un contexto global adverso para los países emergentes".

Y agregó: "La city descarta un cambio drástico de régimen cambiario en el corto plazo. Sin embargo, prevé un sendero de mayor dinamismo para la cotización de la divisa en el inicio del segundo semestre. La principal preocupación se traslada ahora al impacto real que esta aceleración cambiaria tendrá sobre la inflación y la estructura de precios internos durante las próximas semanas".

En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, sin cambios respecto al último cierre. Así la divisa acumula una suba cercana 1% en el año. Por el lado del MEP, opera a $1.523, subiendo $9 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.554, $8 por debajo de la cotización del martes.

Desempeño mixto en Wall Street

Los ADRs de empresas argentinas ceden 4,7% encabezados por Grupo Supervielle, Telecom y Grupo Financiero Galicia con el 3,1% y 3%, respectivamente.

En junio las acciones acumularon bajas de hasta 15,6% encabezadas por la petrolera estatal, seguida de Telecom (-12,9%) y Ternium (-11%); mientras que los bancos mantuvieron un tono mayormente al alza de la mano de BBVA (+6,4%), seguido de Banco Macro (+2,4%) e IRSA (+0,4%), siendo los únicos que cerraron el sexto mes del año en verde.

En la bolsa local, el S&P Merval cae 1% a 3.136.877,530 puntos, mientras que medido en dólares cede 1% a 2.020,26 puntos. Las acciones operan con mayoría de bajas de hasta 2,9% liderados por Grupo Supervielle, seguido de Banco Macro (-2%), y Grupo Financiero Galicia (-2%).

En tanto, los bonos en dólares cotizan en su mayoría al alza, con subas de hasta 0,8%, lideradas por el AL41D. En ese contexto, el riesgo país se mantiene estable en 426 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

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La inflación de junio podría perforar el 2%

Para junio, distintas consultoras anticipan una desaceleración inflacionaria respecto a mayo y ya la ubican por debajo del 2%. La baja en el precio de los alimentos habría empujado el índice para abajo.

Para el sexto mes del año se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se ubique entre el 1,8% y el 1,9%, llegando a niveles no vistos desde julio de 2025. La desaceleración en los precios de alimentos y bebidas, con variaciones semanales que oscilaron entre el 0% y el 0,2% explicarían esta merma.

El flamante vocero presidencial, el economista Adrián Ravier, ratificó la expectativa oficial de que la inflación consolide su tendencia a la baja y logre perforar el umbral del 2% mensual. De cumplirse estas proyecciones para el índice que el INDEC difundirá el próximo 10 de julio, la dinámica de precios registraría su menor marca en casi un año.

Es importante recordar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaba inicialmente que el IPC del sexto mes del año se ubicaría en 2,1%, con expectativas de perforar el piso del 2% recién en agosto.

Lo que dicen las consultoras

La consultora EconViews registró una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados en la 4ta semana de junio. Destacaron que durante la última semana del mes, los mayores aumentos se dieron en el rubro embutidos (+2,6% en promedio), mientras que el segmento de bebidas cayó -0,8%. De esta manera, informaron que el acumulado de las últimas cuatro semanas alcanzó el 1,1%.

Por otra parte, la consultora Analytica reportó que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio. El promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. Así, para el IPC de junio, Analytica proyectó una suba del 1,8%.

Desde LCG advirtieron que durante la cuarta semana de junio los precios de alimentos y bebidas no registraron aumentos en promedio. Frente a ello, el promedio mensual de las últimas cuatro semanas arrojó una inflación de 1,5%, lo que representó una baja de 0,4 p.p. frente al mes anterior.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, comentó: “El IPC de junio cerraría en torno al 1,8% mensual, perforando el piso del 2%, que venía siendo una barrera difícil para el Gobierno. A lo largo del mes se observó una desaceleración: comenzó cerca del 2,1%, luego bajó al 2%, se mantuvo en torno al 1,9% y finalmente se ubicó en 1,8%".

"Uno de los factores que contribuyó a esta baja fue el comportamiento del rubro indumentaria, que en las últimas semanas comenzó a mostrar incluso algunas señales de deflación, con precios a la baja. Si bien en el promedio mensual todavía registra una leve suba, fue uno de los rubros que más traccionó hacia abajo en el tramo final del mes", agregó.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,01%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% a la baja.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 2,3% hasta US$ 71,26 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 1,9%, hasta los US$ 68,1 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx baja 083%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,09% y el CAC francés cae 0,93%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,30%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,63%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,44%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 2,04% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,60%.

FN