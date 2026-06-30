Junio se despide con un saldo favorable para los activos argentinos, aunque el dólar acelera su marcha

Los activos argentinos cierran el mes con mayoría de alzas en Wall Street. La mayoría de acciones y bonos cotizan el terreno positivo este martes, mientras que el riesgo país continúa por debajo de los 430 puntos básicos. Por su parte, el dólar se mantiene estable en relación con su cotización de la semana pasada, aunque registra el mayor avance mensual en casi un año.

Por qué el dólar subió cerca de 5% en junio y qué espera el mercado para fin de año

En el plano internacional, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza este martes. En la última jornada de junio, el segundo trimestre se perfila como el mejor del S&P 500 en seis años, de manera similar al Euro Stoxx, que anota su mejor resultado en cinco años. Mientras tanto, la atención de los operadores se posa en el dólar en los mercados internacionales, que subió mientras que el yen cayó a su nivel más bajo desde 1986.

Los ADRs avanzan hasta 1,8% en el día, con YPF a la cabeza, mientras que en junio acumulan bajas de hasta 14,5% también encabezadas por la petrolera estatal. En tanto, BBVA, Banco Macro y Galicia son las únicas que cierran el mes en terreno positivo. En junio acumulan subas de 8%, 3,2% y 1% respectivamente

En la bolsa local, el S&P Merval escala 1,2% a 3.210.989,43 unidades. En el panel líder, los papeles que más suben son los de Pampa Energía (+2,4%), BBVA (+2,1%) y Grupo Financiero Galicia (+2%). En el mes, los mayores aumentos se dan en BBVA (18,7%) y Banco Macro (7,6%).

En tanto, los bonos Globales cotizan con bajas generalizadas de hasta 0,2%, lideradas por el GD30. Con todo, estos títulos bajo jurisdicción extranjera se encaminan a redondear una suba de hasta 4,4% en el mes. En ese contexto, el riesgo país se ubica en 429 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. En lo que va del mes, retrocede 13%, ya que al inicio de junio se encontraba en los 499 puntos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 30 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $5 respecto al último cierre. De esta manera, el tipo de cambio acumula un aumento de 5% en el mes de junio, superando ampliamente a la inflación esperada del 2%. La divisa oficial no llegaba a ese precio desde principios de noviembre de 2025.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.483, subiendo $1 respecto al cierre del lunes. Así, su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.800,75), con una brecha del 21%.

El dólar blue cotiza a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, sin cambios respecto al último cierre. Así la divisa trepa casi 6% en el último mes, mientras que en el año, acumula una suba cercana 1%. Por el lado del MEP, opera a $1.509, subiendo $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.556, $1 por debajo de la cotización del lunes.

El dólar abre la rueda a 1500 pesos y termina junio con 5% de aumento en su cotización

El Gobierno logró asegurar los pagos de deuda de julio

La Secretaría de Finanzas captó otros US$ 100 millones mediante la segunda vuelta del Bonar 2028 y, con esa operación, completó el cupo total de US$ 2.000 millones previsto para este bono. La licitación mostró una fuerte demanda, con ofertas por US$ 668 millones, y convalidó una tasa nominal del 7,56%.

El ingreso de estos fondos le permite al Palacio de Hacienda garantizar el pago de US$ 4.200 millones a bonistas privados, previsto para el próximo 9 de julio. De este modo, el equipo económico evitará activar los avales por US$ 2.550 millones de organismos internacionales y podrá preservar ese colchón financiero para los vencimientos de 2027.

En paralelo, el Tesoro consiguió un canje de deuda en pesos con una adhesión del 81%, lo que liberó cerca de $3 billones al circuito financiero local. Analistas privados destacaron el resultado de la colocación, aunque advirtieron que el Gobierno deberá seguir de cerca la evolución de las tasas oficiales y del frente cambiario durante la segunda mitad del año.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,35%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,83%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% al alza.

El crudo Brent —de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina— baja 0,12% hasta US$ 74,07 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI cae un 0,6%, hasta los US$ 70,82 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,4%, anotando un incremento de 9,7% en lo que va de trimestre, su mejor resultado trimestral desde octubre de 2020. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,36% y el CAC francés acompaña con 0,33%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,33%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,63%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,50%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,97% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,11%.

FN/ML