El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 29 de junio de 2026 en 431 puntos básicos, consolidando su tendencia de estabilidad por debajo del umbral de las 500 unidades. El índice financiero regulado por la banca privada internacional JP Morgan reflejó un escenario de calma operativa motorizado por la regularización de carteras institucionales y la constante firmeza técnica que experimentan los títulos públicos soberanos denominados en moneda extranjera.

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Esta dinámica comercial favorable se encuentra apuntalada por factores domésticos clave como el ancla fiscal del Tesoro, la liquidación estacional de divisas y el impacto de las recientes revisiones de las agencias de calificación crediticia, permitiendo al indicador bursátil establecerse cerca de sus niveles mínimos desde mayo de 2018.

El Riesgo País de la República Argentina finalizó las operaciones de este lunes en 431 puntos. Durante el transcurso de la sesión comercial, el índice de referencia administrado por el JP Morgan operó condicionado por el comportamiento de las carteras institucionales en el exterior, lo que determinó una paridad estable que se movió dentro de márgenes estrechos. Con el avance de las negociaciones de los activos de renta fija y el reacomodamiento técnico de los títulos globales en Nueva York, el indicador bursátil experimentó variaciones marginales que convalidaron la estabilidad de la deuda soberana al momento de pactarse el cierre formal de los mercados.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador de renta fija evidenció un marcado proceso de consolidación técnica, alternando entre la selectividad de los flujos de capital hacia los mercados emergentes y los firmes catalizadores del plano local. A mediados del mes anterior, el diferencial de tasas había escalado de manera consecutiva debido a la aversión al riesgo internacional y al repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses de largo plazo, lo que elevó transitoriamente el spread soberano hasta alcanzar un techo de 547 puntos el martes 19 de mayo.

La drástica reversión de la tendencia bajista comenzó a delinearse de manera formal a partir de la jornada del jueves 11 de junio, rueda en la que el indicador de Rava Bursátil se derrumbó un 11,90% diario para posicionarse en los 443 puntos básicos. Este marcado rally de los bonos soberanos en dólares estuvo impulsado de forma directa por el informe de la agencia Standard & Poor's (S&P), que elevó la calificación crediticia de la deuda argentina desde la categoría "CCC+" hasta "B-", fundamentada en la consistencia de las anclas fiscales del Tesoro Nacional.

El ciclo de descompresión extendió su recorrido durante las sesiones posteriores, logrando perforar nuevos mínimos trimestrales antes de la estabilización anotada en la rueda de este lunes. El viernes 12 de junio el spread financiero recortó posiciones hasta establecerse en los 437 puntos, una dinámica de optimismo bursátil que se profundizó de manera visible durante el lunes 15 de junio al desplomarse doce unidades y cerrar en 425 puntos básicos en las pantallas de Nueva York debido a un alivio generalizado en los suministros energéticos mundiales. El posterior ajuste observado en las ruedas subsiguientes en torno a las 430 unidades fijó un soporte de corto plazo que la paridad actual mantiene equilibrada, convalidando una mejora sustancial en comparación con los máximos de 587 puntos anotados el pasado 28 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía en desarrollo al colocar títulos públicos de deuda en los mercados de capitales en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados en el ámbito financiero global como el activo de referencia libre de riesgo de crédito. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel global por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar ante las carteras de inversión.

Este guarismo financiero funciona universalmente en las plazas de inversión como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica y la capacidad de pago de un país. El índice de referencia mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Si la confianza de los inversores se deteriora por desequilibrios fiscales o inestabilidad política, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando de forma automática el spread del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía local se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera bajo legislación nacional y externa. La trascendencia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva, incidiendo directamente sobre las tasas que deben convalidar las empresas del sector privado para financiarse en el exterior. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe las posibilidades de acceder a capitales internacionales, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.