El mercado de bonos soberanos de la Argentina completó la última rueda de junio de 2026 con un balance positivo en la plaza financiera, logrando convalidar los niveles de tasas de interés más bajos detectados a lo largo del año corriente. Los datos validados por el monitor bursátil de la firma Rava Bursátil reflejan que el spread soberano hilvanó una progresiva compresión que situó la prima de riesgo local cerca de las marcas de mediados de mes.

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El Riesgo País de la Argentina finalizó en 429 puntos básicos. Durante el desarrollo de la rueda financiera, el índice de referencia del mercado minorista y corporativo marcó un nivel máximo de 431 unidades y descendió transitoriamente hasta marcar una cotización mínima de 428 puntos básicos, conservando la estabilidad de su cotización de clausura.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del Riesgo País durante la semana de cierre de junio evidenció una marcada estabilidad por debajo del techo de las 440 unidades. El lunes 29 de junio el indicador se había posicionado en los 431 puntos básicos, luego de permanecer estable en 437 puntos básicos durante tres jornadas consecutivas que abarcaron el viernes 26, el jueves 25 y el miércoles 24 de junio de 2026.

Este comportamiento plano en la última semana consolida un retroceso sustancial si se lo contrasta con los promedios anotados durante el segmento inicial del mes. Las planillas históricas confirman que entre el lunes 8 y el miércoles 10 de junio, el diferencial financiero se movía en un rango superior, fluctuando entre un piso de 494 unidades y una marca máxima de 503 puntos básicos.

La descompresión observada en los últimos veinte días estuvo ligada a la asimilación por parte de los inversores de las recientes actualizaciones de ponderación crediticia en el mercado de renta fija. Este retroceso paantino de los rendimientos de la deuda soberana en moneda extranjera permitió mitigar la brecha de rendimiento de los títulos argentinos, permitiendo que el indicador mantenga su sendero bajista en el balance de la mitad del año.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero confeccionado de forma diaria por la banca internacional de inversión JP Morgan que mide la diferencia de rendimiento existente entre los bonos soberanos emitidos por un Estado emergente y los títulos de deuda del Tesoro de los Estados Unidos. Debido a que las obligaciones estadounidenses se consideran teóricamente activos con nula probabilidad de impago, operan como el umbral de referencia global para evaluar el crédito financiero internacional.

La unidad de medida de este índice técnico se expresa a través de puntos básicos, donde cada 100 unidades computadas corresponden de forma matemática a una sobretasa de interés del 1% anual. De este modo, un indicador elevado señala la exigencia del mercado global de una mayor tasa de retorno para absorber los pasivos financieros del país analizado, encareciendo el acceso al crédito para el sector público y privado.

El índice funciona como un termómetro sobre la confiabilidad o desconfianza de los acreedores externos respecto a la viabilidad de la política económica e institucional de una nación. Cuando las cuentas fiscales se ordenan y disminuye la incertidumbre de repago, la prima de riesgo se contrae de forma sostenida, actuando como un catalizador positivo que reduce el costo de financiamiento global de la economía nacional.