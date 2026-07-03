Se agrava el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y afirman que si el bono hubiera respetado el IPC llegaría a los $220.000

La abogada previsional, Florencia Markarian, en comunicación con Canal E, analizó que el bono extraordinario de $70.000 que perciben los jubilados continúa congelado desde 2024, mientras la inflación sigue deteriorando el poder adquisitivo de quienes cobran la jubilación mínima.

"Se trata de un bono que si hubiera seguido el ritmo del índice de precios al consumidor, estaríamos hablando de un bono de 220.000 pesos", afirmó Florencia Markarian.

Preocupación por los bajos montos en las jubilaciones mínimas

Asimismo, detalló los montos vigentes y explicó que las cifras informadas aún deben descontar el aporte a la obra social: "Estamos hablando de 481.989, y esto con el bono y sin el descuento de la obra social, es decir, que es un monto menor. Para quienes cobran la PUAN, que es el 80% de la mínima, hablamos de 399.591, y para las pensiones no contributivas, 358.392".

Además, Markarian explicó que el congelamiento del bono provoca que los aumentos no sean iguales para todos los beneficiarios. "Para el mes de julio el aumento previsto es del 2,15%. Sin embargo, aquellos que cobran el bono, como no toda la jubilación únicamente reajusta por el IPC, van perdiendo contra la inflación", planteó.

Cuánto podrían subir las jubilaciones

Según indicó, "hablamos de 15,3% de subas en las jubilaciones, y aquellos que perciben las jubilaciones mínimas o por debajo, percibieron solo el 12,7%". Sobre el deterioro de los ingresos, la entrevistada expresó: "La pérdida que han tenido es superior al 53%, y la posibilidad que le dejan a los jubilados es recurrir a la justicia".

En ese sentido, aseguró que existen numerosos casos en los que la liquidación inicial realizada por ANSES presenta errores: "La realidad es que la ANSES liquida mal, una vez que uno se jubila cobra menos de lo que debería cobrar porque hay aportes que quizás no tomaron en cuenta, porque hay conceptos no remunerativos en los haberes, en el sueldo que tampoco son tomados en cuenta y todo esto se puede reclamar en la justicia y la verdad es que lo reconocen de forma favorable para el jubilado".