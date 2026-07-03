Villa Ángela: dos mujeres detenidas tras un allanamiento por drogas en el barrio Sargento Cabral

Dos mujeres fueron aprehendidas este jueves en Villa Ángela durante un allanamiento antidrogas realizado en una vivienda del barrio Sargento Cabral, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes N.º 23.737.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Villa Ángela, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña y la colaboración del Ayudante Fiscal Antidrogas.

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Qué elementos fueron secuestrados

Durante la requisa, los agentes incautaron 44,74 gramos de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios, y 1,48 gramos de marihuana. También hallaron una sustancia que, según la investigación, podría ser utilizada para el estiramiento de cocaína.

Además, se secuestró una balanza digital, platos, cucharas, una tarjeta plástica, un cuchillo y una tijera con restos de cocaína, bicarbonato de sodio, recortes de nylon, tres encendedores y dos teléfonos celulares.

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Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia

Tras el operativo, las dos mujeres fueron notificadas de su aprehensión por disposición de la magistratura interviniente.

Ambas quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por presunta infracción a la normativa vigente sobre estupefacientes.