El Poder Judicial del Chaco abre un concurso para incorporar personas travesti-trans en Resistencia

El Poder Judicial del Chaco abrirá la inscripción a un concurso de oposición y antecedentes destinado exclusivamente a personas travesti-trans para cubrir cinco vacantes de auxiliar administrativo o administrativa en la primera circunscripción, con sede en Resistencia.

La convocatoria estará disponible entre el 5 de agosto y el 5 de octubre y se realizará en cumplimiento de la ley provincial 2934-L, que establece medidas de inclusión laboral para personas travestis, transexuales y transgénero.

El trámite deberá completarse a través del Sistema Aditum, disponible en el sitio oficial del Poder Judicial: www.justiciachaco.gov.ar.

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Cuáles son los requisitos para inscribirse

Las personas interesadas en participar deberán cumplir con una serie de condiciones al momento del cierre de la convocatoria. Entre ellas, deberán estar inscriptas en el Registro Único de Solicitantes de Empleo “Lohana Berkins”, dependiente de la Subsecretaría de Género y Diversidad del Poder Ejecutivo.

Además, deberán tener entre 18 y 45 años, contar con título secundario o equivalente, ser argentinas nativas o naturalizadas, tener domicilio en la provincia del Chaco y no registrar antecedentes penales.

También se exige no haber sido exoneradas ni dejadas cesantes en empleos del Estado nacional, provincial o municipal. En el caso de personas con servicios computables para la jubilación, se aplicará la excepción prevista en el Reglamento Interno del Poder Judicial.

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Cómo será la evaluación

La metodología del concurso y las pautas aplicables fueron aprobadas por la resolución 891/25 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

El programa de examen y el material mínimo de estudio ya se encuentran disponibles en la página web del Poder Judicial. Desde el organismo indicaron que cada postulante deberá ingresar periódicamente al sitio para conocer las novedades vinculadas al proceso.

El tribunal examinador será designado una vez finalizada la etapa de inscripción. Además, el STJ evaluará de manera progresiva la posibilidad de avanzar con nuevas convocatorias, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y los cargos existentes.

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Habrá una charla informativa virtual

Como parte del proceso previo a la inscripción, el Centro Judicial de Género, junto con el Centro de Estudios Judiciales, realizará una charla virtual destinada a las personas interesadas.

El encuentro será el 13 de julio a las 17 y tendrá como objetivo responder consultas, explicar los requisitos y detallar la modalidad de inscripción al concurso.

Quienes quieran participar podrán completar el formulario disponible en: https://forms.gle/MQ6CpB9sFS5rhdNEA.