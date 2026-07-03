Juan Pablo Valdés advirtió que El Niño podría dejar 2.500 milímetros de lluvia en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó una reunión con los cuadros técnicos y ministeriales que integran la Junta Provincial de Defensa Civil, ámbito en el cual emitió un severo pronóstico respecto al impacto del fenómeno de "El Niño" en el NEA. “Cuando uno mira los números, podemos tener un período de lluvia de 2.500 milímetros en total, eso es muchísimo”, alertó el mandatario, anticipando un escenario de saturación pluvial sin precedentes recientes.

Cerraron el paso fronterizo entre Corrientes y Brasil por la crecida del río Uruguay

La advertencia oficial se apoya en las proyecciones de los modelos de simulación que integran los últimos informes de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Corrientes. De acuerdo a las estimaciones de los peritos agrónomos, las precipitaciones a gran escala provocarían la reconexión de los sistemas de esteros y la expansión natural de las cuencas interiores, lo que podría dejar bajo agua un área estimada de 3.300.000 hectáreas que en la actualidad se encuentran secas tras los ciclos de sequía previos.

Frente a este diagnóstico de vulnerabilidad civil y productiva, Valdés otorgó un plazo perentorio de 20 días a los ministerios operativos para la confección definitiva de un protocolo de contingencia. El documento técnico delimitará las responsabilidades institucionales y los mecanismos de asistencia en el territorio.

“Ese protocolo va a ser distribuido entre todos los intendentes, entre las escuelas cabeceras y los cuarteles de Ejército, que van a estar a cargo de las diferentes actividades”, precisó respecto a la movilización de recursos de las Fuerzas Armadas.

Uso de drones y limpieza forzosa mediante decreto

La estrategia de mitigación de la infraestructura pública se focalizará en el saneamiento y la liberación de las vías de escurrimiento natural en los departamentos del interior que presentan mayor riesgo de desborde hídrico. El mandatario provincial anticipó que los primeros frentes de obra civil e hidráulica se concentrarán de forma prioritaria en las localidades de Santa Lucía y San Roque.

Para optimizar las tareas de diagnóstico territorial, el Estado provincial implementará herramientas de monitoreo aerofotogramétrico: “Vamos a contratar el servicio de dron para revisar todos los cauces de los riachos, de los ríos, y ver que no estén obstruidos”, detalló Valdés.

El análisis oficial apunta a detectar taponamientos artificiales o canalizaciones clandestinas que alteran el flujo hídrico. “Muchas veces la gente busca pasar el agua para el otro lado y pone un tubo o trata de hacer ese cauce más fino, y eso termina haciendo que muchas zonas sean complejas”, argumentó.

Marinero correntino desapareció tras caer al mar durante un temporal en Santa Cruz

La mayor encrucijada técnica para las cuadrillas radica en las trabas burocráticas y la reticencia de algunos propietarios rurales a permitir el ingreso de maquinaria pesada en sus inmuebles. Ante esta limitación legal, el Gobernador confirmó que la gestión se respaldará en las facultades extraordinarias que otorga el nuevo instrumento normativo del Ejecutivo.

“Vamos a trabajar con este nuevo decreto que declara la emergencia hídrica”, sentenció, aclarando que el marco de excepción agilizará la obtención de los permisos para limpiar los canales en propiedades privadas, acortando los plazos de intervención en el monte.

Alertas masivas en teléfonos móviles

Finalmente, la agenda de prevención de la Defensa Civil destinará partidas presupuestarias específicas para modernizar la infraestructura de telecomunicaciones y el tendido de redes de información ciudadana frente a eventos de gran escala, tomando como referencia modelos internacionales de gestión de catástrofes.

El Gobierno reglamentó la ley para cobrarle las prestaciones a las obras sociales y a extranjeros

El objetivo de la Provincia es implementar un sistema de alerta temprana automatizado que emita notificaciones geolocalizadas directas a los dispositivos móviles de la población civil ante la inminencia de tormentas severas.

“Pensamos en un sistema de comunicación para que las alertas lleguen de forma rápida por parte de la Provincia y permitan que los ciudadanos estén preparados y estén alerta, entendiendo que puede haber una lluvia de gran escala en su ciudad”, concluyó Valdés, buscando reducir la exposición al riesgo de los cascos urbanos.