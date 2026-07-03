Cerraron el paso fronterizo entre Corrientes y Brasil por la crecida del río Uruguay

Las contingencias climáticas y el comportamiento de las cuencas interiores modificaron el esquema de conectividad vecinal e internacional en la costa del este correntino. La Municipalidad de Alvear confirmó que, en sintonía con las directivas técnicas emanadas por la Prefectura Naval Argentina, se dispuso el cierre transitorio y por tiempo indeterminado del puerto local.

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La medida de fuerza administrativa inhabilita el funcionamiento operativo del Paso de Frontera Internacional Puerto Alvear (Argentina) – Puerto Itaquí (Brasil), interrumpiendo el flujo aduanero y de migraciones.

Los informes de la autoridad marítima detallaron que la decisión de suspender el servicio transversal responde de forma estricta a razones de seguridad civil. Las abundantes precipitaciones registradas en las Altas Cuencas provocaron una crecida extraordinaria del río Uruguay.

Este incremento del caudal generó un fuerte desprendimiento de vegetación en los márgenes, arrastrando grandes troncos, raigones y elementos contundentes que navegan a la deriva por el canal principal, representando una amenaza física directa para los cascos de las embarcaciones comerciales.

De acuerdo a las planillas hidrométricas oficiales, el río Uruguay alcanzó una altura de 7,68 metros en el puerto de Alvear. Los técnicos de la Prefectura aclararon que, si bien el volumen hídrico denota un ascenso sostenido, el indicador actual permanece todavía por debajo de los parámetros críticos de la localidad: el nivel de alerta se encuentra estipulado en los 9,50 metros, mientras que la fase de evacuación civil se activa al llegar a la marca de los 11 metros.

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Rampas anegadas y protocolos de seguridad

La problemática principal que motivó la clausura no radica únicamente en la velocidad de la corriente, sino en la afectación directa de la infraestructura portuaria de ambas márgenes. Las actas de inspección reflejaron que la acumulación de sedimentos y restos forestales terminaron por imposibilitar las maniobras ordinarias de embarque y desembarque en las rampas de acceso vehicular del lado argentino.

“La citada medida obedece a poder evitar posibles incidentes debido a las condiciones adversas que se presentan en la zona, preservar la seguridad de la navegación y la operatoria por parte de las embarcaciones afectadas en el cruce transversal”, precisó el comando de la Prefectura en la notificación formal remitida a las autoridades municipales de la frontera.

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La suspensión de los servicios de balsa y lanchas de pasajeros se mantendrá vigente hasta que el cauce del río retorne a parámetros de estabilidad que garanticen una navegación comercial segura.