Un grupo brasileño construirá un mega resort privado en Corrientes por 60 millones de dólares

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo una sesión de trabajo técnico con un consorcio de empresarios de origen brasileño, quienes ratificaron el inicio de los flujos de financiamiento para la construcción de un imponente complejo hotelero e inmobiliario de perfil internacional. La inversión, de carácter estrictamente privado, ascenderá a los 60 millones de dólares y estará emplazada en la zona norte de la ciudad de Corrientes, en las adyacencias del aeropuerto internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro.

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El titular del grupo desarrollador, Diógenes Bexaira, cabeza visible de la firma La Dorada Resort, detalló las especificaciones del modelo comercial tras la audiencia con el mandatario. “Traemos a Corrientes una inversión montada en una villa turística, es un negocio aquí en Argentina, un modelo de negocio validado en el exterior y lo trajimos a la capital de Corrientes”, precisó el directivo respecto a las razones que inclinaron la balanza hacia la plaza local.

La planificación de la obra civil contempla una intervención territorial de gran envergadura. El proyecto se desplegará sobre un área de 300 hectáreas totales, de las cuales 50 estarán reservadas de forma exclusiva para el casco principal de la villa turística y los servicios de hotelería premium.

En paralelo, el máster plan arquitectónico incluye un desarrollo inmobiliario de urbanización que pondrá a la venta más de mil lotes residenciales, lo que transformará la fisonomía del sector de expansión de la capital correntina.

Cronograma de ejecución y fuerte impacto en el empleo local

Durante la rueda de prensa, Bexaira desglosó los plazos técnicos que requerirá la constructora para materializar la infraestructura de servicios en el NEA, fijando un horizonte temporal escalonado en etapas:

Primera etapa (2029): se proyecta la inauguración oficial del núcleo del resort propiamente dicho, completando el 40 por ciento de la estructura física del proyecto general.

Conclusión total (2032): se prevé la entrega definitiva de las 300 hectáreas urbanizadas, con la totalidad de los lotes y los espacios comunes operativos.

El impacto socioeconómico del desembarco brasileño se medirá de forma directa en el mercado laboral de la región. Al ser consultado por la demanda de mano de obra para los próximos años, el empresario garantizó que el funcionamiento de la villa turística requerirá un plantel estable de 500 empleados directos, sumado a una dinamización secundaria de las cadenas de proveedores que generará entre 2.000 y 4.000 puestos de trabajo indirectos dentro del ejido metropolitano.

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El río Paraná y el imán de la biodiversidad de los Esteros

La elección de la capital correntina como sede del desarrollo inmobiliario internacional responde a un análisis de potencialidad biológica y logística que vincula las ventajas de la ciudad con los grandes corredores ecoturísticos del interior provincial.

“Tenemos el río Paraná, que es un atractivo turístico muy grande, y tenemos el Iberá, que tiene una biodiversidad gigantesca y muy poco explorada; por eso queremos, junto con el Gobierno, proporcionar no solo una visión para el interior de Argentina sino también a nivel internacional”, ponderó Bexaira.

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El consorcio apuesta a que la cercanía de los lotes con la pista de aterrizaje actúe como un nodo logístico perfecto para captar el flujo de visitantes extranjeros de alto poder adquisitivo que buscan conectar la experiencia fluvial con los Esteros del Iberá, consolidando la capacidad del turismo como un motor real de la economía de Corrientes.