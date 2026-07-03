Zdero incorporó a los intendentes de El Espinillo y Makallé a su espacio político

Los intendentes de El Espinillo, Zenón Cuellar, y de Makallé, Marcelo Angione, oficializaron su incorporación al espacio político que encabeza el gobernador Leandro Zdero, luego de una reunión realizada en Casa de Gobierno.

El encuentro fue presentado como parte del proceso de ampliación territorial del oficialismo provincial, que busca fortalecer su presencia en el interior del Chaco y consolidar acuerdos de trabajo con distintas administraciones municipales.

Durante la reunión, los jefes comunales plantearon junto al mandatario provincial los principales desafíos de gestión en sus localidades y la necesidad de avanzar en una agenda articulada entre la Provincia y los municipios.

Según se informó oficialmente, el acuerdo político y gubernamental apunta a coordinar acciones vinculadas a políticas públicas, obras y programas que impacten en las comunidades de El Espinillo y Makallé.

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Funcionarios y dirigentes participaron del encuentro

De la reunión también participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; el ministro de Gobierno, Jorge Carim Peche; el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios; y dirigentes políticos, entre ellos el presidente del NEPAR, Juan José Bergia.

La incorporación de Cuellar y Angione se enmarca en la estrategia del oficialismo de ampliar su base de apoyo político y territorial, con eje en la relación entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales.

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El oficialismo busca ampliar su presencia en el interior

Con la integración de los intendentes de El Espinillo y Makallé, el espacio liderado por Leandro Zdero busca reforzar su estructura política en el interior chaqueño y sostener una agenda de gestión compartida con los municipios.

Desde el Gobierno destacaron que la prioridad será avanzar en acciones conjuntas que permitan atender demandas locales y fortalecer la presencia del Estado provincial en distintas regiones del Chaco.