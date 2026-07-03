El Municipio ratificó que no habrá venta ambulante dentro del predio de la Bienal

El Municipio de Resistencia ratificó que no permitirá la venta ambulante dentro del predio de la Bienal 2026 y aclaró que los espacios habilitados durante el evento estarán destinados únicamente a emprendedores locales con producción propia.

La definición fue expresada por el secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Emilio Varisco, luego de la protesta realizada por vendedores autoconvocados en la plaza 25 de Mayo. Allí, trabajadores del sector reclamaron ser incluidos en la organización del evento y pidieron una mesa de diálogo con las autoridades.

“Dentro de lo que es el predio se desarrolla la Bienal de las Esculturas. Nosotros vamos a tener la posibilidad de que emprendedores de producción propia participen de forma gratuita”, sostuvo Varisco en diálogo con Radio Libertad.

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Emprendedores y food trucks tendrán espacios gratuitos

El funcionario explicó que la Municipalidad tendrá presencia durante la Bienal de las Esculturas con actividades vinculadas a cultura, turismo, deportes, ambiente, acción social, infancia, adultos mayores y emprendedores.

En ese marco, se habilitará un sector para emprendimientos de Resistencia que elaboren sus propios productos, sin reventa. La inscripción estará disponible desde este viernes hasta el miércoles 8 de julio, a través de las redes sociales y la página web del Municipio.

Según precisó Varisco, el espacio funcionará en la zona de la diagonal de avenida Ávalos y Lavalle, dentro del Parque 2 de Febrero.

También se permitirá la participación de carros gastronómicos. En ese caso, podrán instalarse hasta 15 food trucks, con un sistema de rotación cada tres días durante la semana del evento. “Esto va a posibilitar que un sector importante de la vida comercial de Resistencia pueda participar de forma gratuita”, afirmó.

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Qué pasará con quienes vendan fuera del predio

Consultado por el reclamo de los ambulantes, Varisco rechazó que exista una persecución municipal y aseguró que la actividad puede observarse en distintos puntos de la ciudad.

“Cuando uno habla de persecución municipal llama la atención, porque basta con recorrer la ciudad y ver la actividad de vendedores ambulantes en toda la ciudad”, señaló.

De todos modos, el secretario aclaró que quienes realicen venta ambulante fuera del predio de la Bienal podrán trabajar, siempre que no afecten la seguridad ni la salud pública. “Vendedores ambulantes por fuera del predio, mientras no se comprometa la seguridad y la salud pública, van a poder desarrollar también su vida comercial”, remarcó.

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El antecedente de los carritos con garrafas

Varisco también se refirió a los videos difundidos por vendedores que denunciaron procedimientos municipales contra sus carros. En ese punto, recordó un incendio ocurrido a comienzos de año con una garrafa en la plaza 25 de Mayo.

A partir de ese hecho, indicó que el Municipio resolvió no permitir carritos con garrafas en la vía pública, por el riesgo que representan para los trabajadores y para terceros.

“Siempre el último recurso de nuestro inspector municipal tiene que ser el decomiso o la clausura de algún tipo de actividad”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que cuando una persona insiste en mantener una situación irregular o no permitida, la comuna puede avanzar con sanciones.

El pedido de los vendedores autoconvocados

La protesta de los vendedores se realizó este jueves en la plaza 25 de Mayo bajo la consigna “Dulce Resistencia”, donde repartieron copos de azúcar para visibilizar el reclamo.

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El sector aseguró que más de 72 familias dependen de la venta ambulante en Resistencia e incluye a pancheros, jugueteros, churreros y otros trabajadores de la economía popular.

Juan, uno de los vendedores, expresó a este medio que el objetivo es “trabajar en paz” y pidió que el Municipio habilite una instancia de diálogo para ordenar la actividad, especialmente durante eventos masivos como la Bienal.

Desde la comuna, en tanto, insistieron en que dentro del predio solo podrán participar emprendedores con producción propia y con inscripción previa.