La Libertad Resiste: según otra encuesta, pese a los problemas Milei mantiene buenas chances de reelección

Una nueva encuesta de chances políticas reveló en las últimas horas que si bien hay complicaciones de gestión para Javier Milei, tanto en la economía como en la transparencia, el líder libertario mantiene su potencial electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en las que ya destacó tan él como su hermana Karina este sábado en Misiones, LLA irá por la reelección.

El estudio de opinión en cuestión lo realizó la firma mendocina RDT Consultores, dirigido por la analista Martha Reale, sobre un total de 1360 casos de todo el país, un sondeo al que adjudican un margen de error de 3,3% y que se llevó a cabo del 25 al 30 de junio. En el informe se destaca que los datos se recogieron de forma 100% digital por redes sociales.

Encuesta: más del 50% cree que Argentina está en una crisis profunda pero la oposición no capitaliza el descontento

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"Milei gobierna con una gestión mayoritariamente desaprobada, pero frente a una oposición que no despega: su fortaleza es electoral, más que de gestión. La corrupción asoma como el primer flanco nuevo de la agenda", sintetizó Reale en diálogo con PERFIL.

El análisis de la consultora indica que "la corrupción es la novedad del mes", señalando que la preocupación con respecto a ese tema, en medio de las polémicas por el caso $LIBRA y el de Manuel Adorni, saltó 8 puntos en junio, de 29% a 37%.

"Se metió entre las cuatro principales inquietudes de los argentinos: es el mayor movimiento del estudio. El salto aparece asociado a la exposición mediática del tema —las imágenes de los dólares del vestidor de Insaurralde y de Cirio, sumadas al caso Adorni—, una agenda que alcanzó por igual a oficialismo y oposición", indicó el estudio.

Con respecto a la imagen de Milei, el análisis señaló: "Javier Milei muestra una leve recuperación. Su desaprobación bajó 2 puntos respecto de mayo, y su intención de voto creció casi un punto en el escenario de primera vuelta y casi dos en el de balotaje frente a Axel Kicillof".

"El humor social sigue tenso", se indicó luego en el estudio y se profundizó: "Para el 65%, su situación económica es difícil o mala, y el país se divide casi en partes iguales entre quienes creen que el sacrificio 'va a valer la pena' (42%) y quienes sienten que 'no va a servir para nada' (40%)".

No obstante, se aclaró que "aún así, la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo viene descendiendo

desde marzo y la evaluación prospectiva arrojó una tímida mejora".

La encuesta también confirmó otro de los puntos que se viene analizando en el escenario político actual, que indica que "la oposición no capitaliza", dado que "el peronismo, sumando a todos sus referentes, no supera el 24%", mientras que "Milei conserva más de 5 puntos de ventaja y, en un balotaje contra Kicillof, hoy se impondría por 4 puntos".

Pisos y techos de cara a las elecciones presidenciales de 2027

En lo que respecta al capítulo electoral, de cara a las presidenciales de 2027, se indicó un doble triunfo inicial para Milei, el cual obtiene el piso y techo más alto de los seis candidatos evaluados, con un 20,6% de "voto seguro" junto a un 19,9% de "voto probable", sumando un techo/potencial electoral de 40,5%.

En cuanto al resto de candidatos, Axel Kicillof, como referente de la oposición, cuenta con un 13,8% de "voto seguro" y 20,3% de "voto probable", con un techo de 34,1%; Patricia Bullrich obtuvo un 11,9% de "voto seguro" y 22,2% de "voto probable", sumando un techo también de 34,1%.

Myriam Bregman, por su parte, cuenta con un 6,3% de "voto seguro" y 22,1% de "voto probable", obteniendo así un techo de 28,4%, mientras que el expresidente Mauricio Macri obtuvo un 6,4% de "voto seguro" y 20,7% de "voot probable", teniendo el techo más bajo de todos en 27,1%.

En lo que respecta a la intención de voto, para eventuales primera vuelta y balotaje, Milei obtiene un tercer triunfo con una cifra de 29,3% con una diferencia de 12,1 puntos del principal opositor, el gobernador bonaerense, que cuenta con solo 17,2%.

AS./HB