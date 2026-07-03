Fuerte pesimismo económico: El 49% de los argentinos cree que la economía y el empleo empeorarán

La desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei continúa en niveles elevados y el clima social refleja un creciente descontento con la situación económica y la respuesta del Gobierno frente a los casos de presunta corrupción. Así lo revela la última encuesta elaborada por AtlasIntel en conjunto con Bloomberg, realizada entre el 26 y el 30 de junio de 2026.

El estudio muestra que el mandatario registra una desaprobación del 58,2%, mientras que el 39,7% de los consultados aprueba su desempeño. Se trata de un escenario que confirma el desgaste de la administración libertaria en el cierre del primer semestre del año, en un contexto atravesado por dificultades económicas y conflictos políticos que impactaron en la percepción pública.

La evaluación general del Gobierno también exhibe un saldo ampliamente negativo. El 53,8% calificó la gestión como "mala o muy mala", frente a un 33,5% que la definió como "excelente o buena". Otro 12,7% la consideró "regular".

El relevamiento detectó diferencias significativas según el perfil de los encuestados. Las mujeres manifestaron un rechazo considerablemente mayor hacia la gestión presidencial, con un 66,2% de desaprobación, mientras que entre los hombres ese porcentaje descendió al 49,7%.

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Asimismo, el nivel educativo aparece como otra variable relevante. Entre quienes poseen estudios superiores, la desaprobación alcanza el 70,1%, convirtiéndose en el segmento más crítico hacia la administración nacional. El informe, elaborado en el marco del monitor regional Latam Pulse, señala además que, si bien la desaprobación bajó respecto del pico del 63% registrado en abril, continúa en niveles históricamente elevados.

La corrupción encabeza las preocupaciones

Uno de los datos más relevantes del estudio es el cambio en las principales preocupaciones de los argentinos. La corrupción pasó a ocupar el primer lugar entre los problemas del país, mencionada por el 47,9% de los consultados. Detrás aparecen el desempleo (39,5%), la impunidad y el funcionamiento del sistema judicial (37,8%), mientras que la inflación y el alto costo de vida fueron señalados por el 30,1%.

El resultado sugiere que las denuncias de presuntas irregularidades dentro del propio oficialismo comenzaron a tener un peso similar o incluso superior al de los problemas económicos tradicionales.

El impacto político del caso Adorni

La encuesta también indagó específicamente sobre el caso de presunto enriquecimiento ilícito que involucró al entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, antes de que presentara su renuncia. Según el relevamiento, el 72% de los argentinos afirmó conocer bien el caso, un nivel de conocimiento que refleja la amplia difusión que alcanzó el tema en la agenda pública.

Respecto de las acusaciones, el 63,7% consideró "totalmente probable" que Adorni hubiera cometido irregularidades patrimoniales y otro 16,9% sostuvo que era "bastante probable". Apenas un 4,3% descartó completamente esa posibilidad.

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Además, el 64,4% opinó que se trata de "un caso grave de corrupción que debe investigarse a fondo", mientras que el 19,4% coincidió con la interpretación oficial de que se trató de una controversia impulsada con fines políticos para desgastar al Gobierno.

Reclamo de medidas más firmes

El manejo del caso por parte del Poder Ejecutivo también recibió una evaluación mayoritariamente negativa. El 68,5% calificó como "mala o muy mala" la actuación del Gobierno frente al escándalo, mientras que las opiniones sobre el futuro del entonces vocero fueron contundentes.

Antes de su renuncia, el 61,8% consideraba que Milei debía despedirlo inmediatamente y un 18,7% entendía que debía solicitarle la renuncia voluntaria. Solo el 4,8% apoyaba que permaneciera en el cargo. Para más de la mitad de los encuestados (51,5%), el episodio representa un impacto político grave que pone en riesgo la credibilidad de la gestión nacional.

Economía: predominan las expectativas negativas

El panorama económico continúa siendo uno de los principales factores de malestar social. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por AtlasIntel se ubicó en -25 puntos, reflejando un marcado pesimismo entre los hogares.

En cuanto a la evaluación de la coyuntura, el 62% calificó como mala la situación económica del país y el 73% hizo la misma valoración respecto del mercado laboral. A nivel personal, el 54% describió negativamente la situación económica de su propia familia.

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Las expectativas tampoco muestran señales de recuperación. El 49% de los consultados cree que tanto la economía como el empleo empeorarán durante los próximos seis meses. Ese escenario se refleja también en las decisiones de consumo: el 47,7% afirmó que planea reducir la compra de bienes durables en el corto plazo, un indicador que anticipa un contexto de cautela entre los consumidores.

Imagen de los dirigentes

En el ranking de imagen de los principales referentes políticos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabeza las valoraciones positivas con el 45%. Le siguen Myriam Bregman, con el 42%; Javier Milei, con el 40%; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el 38%.

En el extremo opuesto aparece el expresidente Alberto Fernández, quien registra un 88% de imagen negativa, el peor resultado entre todos los dirigentes evaluados por la consultora.