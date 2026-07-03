La UCR denuncia manipulación en el concurso para el juez electoral de Córdoba

El Comité Central de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba emitió un comunicado en el que manifestó "una profunda preocupación" por la presunta manipulación y las irregularidades denunciadas. Según el texto, esas irregularidades se vienen produciendo en el concurso para seleccionar al próximo Juez Electoral de la Provincia.

El texto está dirigido, en gran parte, contra la gestión que encabeza el gobernador Martín Llaryora. El radicalismo advirtió que existe "una acción deliberada del Gobierno Provincial dirigida a manipular dicho concurso, con el propósito de cooptar el fuero electoral unipersonal".

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El Comité Central sostuvo que estas maniobras "ponen en tela de juicio la calidad institucional de Córdoba", en referencia al proceso de selección que se desarrolla actualmente. A partir de esa denuncia puntual sobre el concurso judicial, el comunicado amplió el planteo hacia una crítica más general sobre la administración provincial de las últimas casi tres décadas.

Cuestionamientos a 27 años de gestión

El partido habló de "un régimen de 27 años" que, a su entender, impidió la alternancia partidaria en la conducción del Estado provincial.

Como causas de esa continuidad en el poder, el Comité Central enumeró "la falta de transparencia, la corrupción enquistada en el Estado" y "el direccionamiento electoral de los recursos públicos, entre otras patologías". Se trata de señalamientos formulados por la UCR en su comunicado, no de hechos judicialmente comprobados, y el texto no los acompaña con casos puntuales ni expedientes concretos.

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Para el partido, esas condiciones impidieron "que Córdoba exhiba una de las características esenciales del régimen republicano de gobierno", en alusión directa a la alternancia en el poder.

El partido consideró "imperioso" que las entrevistas personales del proceso de selección "deban gozar de publicidad", a través de su registro fílmico. Esa medida, de acuerdo con el comunicado, permitiría "garantizar transparencia y un total acceso por parte de la ciudadanía" a esa instancia del proceso.