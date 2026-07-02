Gabriela Estévez: "El nivel de deterioro social y económico provocado por este gobierno es difícil de dimensionar"

La diputada nacional Gabriela Estévez aseguró que “el nivel de deterioro social y económico provocado por este gobierno es difícil de dimensionar” al analizar el aumento de la mora por el impacto de la reducción del poder adquisitivo.

“La morosidad volvió a crecer y ya afecta al 27% de las personas con financiamiento”, comentó en la red social “X”.

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“Deterioro social y económico”

“Son casi 7 millones de personas que ya no pueden recibir créditos por haber acumulado más de 90 días de atraso”, remarcó la diputada cordobesa de Unión por la Patria.

“Dentro de este nivel de mora que no tiene precedentes, un detalle que preocupa aún más: el 42,8% de los saldos impagos corresponde a jóvenes de entre 18 y 25 años”, precisó Estévez.

“El nivel de deterioro social y económico provocado por este gobierno es difícil de dimensionar”, concluyó la legisladora.

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Morosidad

"De acá a las elecciones del año que viene difícilmente el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre de 2024 y primer semestre de 2025, dado que más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser 'sujetos de crédito', por estar en mora", detalló un informe de la consultora 1816.

El segmento más afectado es el de los jóvenes menores de 35 años. Los datos muestran que la irregularidad alcanza al 42,8% entre quienes tienen de 18 a 25 años, mientras que llega al 39,3% entre los de 26 a 35 años. Desde allí la proporción disminuye: el 31% entre los de 36 a 45 años y el 23,5% entre quienes tienen entre 46 y 55 años.