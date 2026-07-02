El consumo se derrumba en Córdoba: las ventas minoristas cayeron 18% en junio

Las ventas minoristas en la ciudad de Córdoba retrocedieron 18% en junio respecto de igual mes de 2025, según el Observatorio Comercial que elabora mensualmente la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) a partir de un relevamiento propio en corredores comerciales y centros de compras de la capital provincial. La rentabilidad de los comercios, además, se contrajo 20% en la misma comparación interanual, lo que profundiza el cuadro de dificultades que atraviesa el sector desde hace meses.

El deterioro no se limitó a la comparación con el año anterior. Frente a mayo, junio también cerró en baja: las unidades vendidas cayeron 5% y la rentabilidad retrocedió 9%. El único indicador que mostró una mejora fue el ticket promedio, que pasó de $124.000 en mayo a $150.895 en junio, un incremento explicado más por el ajuste de precios que por una recuperación real del volumen de compras.

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El informe de la CCC incluyó además un relevamiento de expectativas entre los comerciantes locales: apenas el 11% consideró que sus previsiones de ventas para el mes se cumplieron, un porcentaje que grafica el nivel de pesimismo instalado en el sector. No todos los rubros atravesaron el mes de la misma manera. Electrónica e informática, óptica y artículos deportivos fueron los que registraron mejor desempeño relativo, en contraste con el resto de los sectores relevados.

En cuanto a las formas de pago, la tarjeta de crédito continuó como la modalidad más elegida por los consumidores cordobeses, seguida por las billeteras virtuales, cuyo uso sigue en expansión. El efectivo y la tarjeta de débito quedaron relegados como las opciones menos utilizadas, una tendencia que se viene consolidando en los últimos relevamientos de la entidad.

Un derrumbe más pronunciado que el promedio nacional

El dato cordobés contrasta de manera marcada con la fotografía que ofrece el plano nacional. Según el índice de ventas minoristas pyme que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en junio una caída interanual de apenas 0,5% a precios constantes, muy por debajo del 18% relevado en Córdoba capital. En la comparación mensual, en cambio, la tendencia nacional también fue negativa: las ventas cayeron 6,7% respecto de mayo, un porcentaje más cercano al 5% que registró la CCC para la ciudad.

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El propio informe de CAME aporta una lectura de mediano plazo que ayuda a dimensionar el momento del consumo: en el acumulado del primer semestre de 2026 las ventas pyme muestran un crecimiento interanual del 9,1%, una recuperación parcial frente al desplome del 17,2% que había sufrido el sector en el mismo período de 2025. Es decir, la comparación interanual de junio resulta favorable a nivel país en la medida en que se mide contra una base muy debilitada del año pasado, algo que no ocurrió en el relevamiento cordobés, donde la caída fue generalizada tanto en la comparación anual como en la mensual.

A nivel país, además, cinco de los siete rubros relevados por CAME mostraron crecimiento interanual en junio, encabezados por alimentos y bebidas con una suba del 1,8% y farmacia con 1,3%, mientras que calzado y marroquinería (-5,2%) y textil e indumentaria (-4,7%) fueron los únicos sectores en baja. El propio informe nacional atribuye parte del sostenimiento del consumo a factores estacionales, entre ellos las compras vinculadas al Día del Padre y al cobro del medio aguinaldo, aunque aclara que esos repuntes no alcanzaron para modificar de forma significativa la tendencia general del mercado.