Detuvieron a la hermana del joven torturado en Villa María: investigan si participó del incendio de la casa donde ocurrió el ataque

La investigación por el brutal caso de Carlos Beltrán, el joven de 21 años que denunció haber sido secuestrado, torturado y golpeado durante horas en Villa María, avanzó con detenciones. La Justicia ordenó la detención de cuatro integrantes de su propia familia, entre ellos su hermana Magalí Beltrán, quienes ahora son investigados por su presunta participación en el incendio de la vivienda donde, según la causa, ocurrió el ataque.

La medida fue dispuesta por la fiscal de Instrucción Juliana Companys, quien lleva adelante una investigación paralela para determinar cómo se originó el incendio registrado en la casa de barrio La Calera, escenario donde habría permanecido cautivo el joven antes de ser rescatado.

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Además de Magalí Beltrán, este miércoles fueron detenidos un primo de la víctima y dos excuñados. Todos quedaron vinculados a la causa que analiza las responsabilidades por el incendio, mientras continúa avanzando el expediente principal por la privación ilegítima de la libertad y las graves lesiones sufridas por Carlos Beltrán.

Un operativo con incidentes

La primera detención se concretó el martes por la tarde en barrio Las Acacias, durante un procedimiento que derivó en momentos de tensión entre vecinos y efectivos policiales. Según informó la Policía, durante el operativo varias personas arrojaron piedras contra el personal de la Departamental San Martín. Uno de los uniformados sufrió lesiones leves tras recibir un impacto en la espalda y un móvil policial terminó con el parabrisas destruido.

A raíz de esos disturbios también fue detenido un hombre acusado de provocar daños al vehículo oficial.

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Con estas actuaciones, la investigación quedó dividida en tres frentes: la causa por el presunto secuestro y las torturas contra Beltrán, la pesquisa por el incendio de la vivienda y el expediente abierto por los incidentes registrados durante el procedimiento policial.