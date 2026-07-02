Caja de Ingenieros: revelan cómo habría funcionado la maniobra que investiga la Justicia y advierten por el impacto en las jubilaciones

La investigación por el presunto fraude en la Caja de Previsión de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, Agrónomos y Profesionales de la Construcción de Córdoba sumó nuevos detalles sobre las maniobras que analiza la Justicia y el posible impacto que habrían tenido sobre el sistema previsional.

Luego de que el fiscal Enrique Gavier ordenara la intervención judicial de la entidad e imputara a exdirectivos y representantes de colegios profesionales, el abogado querellante Miguel Ortiz Pellegrini explicó cómo, según la denuncia presentada por el presidente de la Caja, se habría reducido de manera irregular el ingreso de aportes correspondientes a obras de gran magnitud.

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Según sostuvo el letrado en declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7 FM), una de las operatorias investigadas consistía en registrar grandes emprendimientos utilizando el mecanismo de "relevamiento", previsto para regularizar obras clandestinas.

"Esa figura implica aportes menores a los que corresponden para una obra declarada normalmente", explicó Ortiz Pellegrini.

De acuerdo con la denuncia, el sistema habría sido utilizado incluso en proyectos industriales de gran escala, donde parte de las tareas profesionales se registraban bajo esa modalidad, reduciendo significativamente los aportes que debían ingresar a la Caja previsional.

También investigan planes de pago anticipados

Otro de los ejes de la causa son las denominadas "moratorias anticipadas". El abogado aseguró que el directorio habría aprobado planes de regularización para aportes correspondientes a obras que todavía no habían comenzado, otorgando beneficios antes de que existiera una deuda exigible.

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Para la querella, ambas prácticas habrían generado un importante perjuicio económico para la institución. Pellegrini afirmó que la desfinanciación del organismo impacta directamente sobre los haberes de los profesionales jubilados.

"La Caja recauda el 9% del valor de cada obra que se construye en la provincia. Si eso no ingresa como corresponde durante años, el perjuicio es enorme", sostuvo.

También remarcó que actualmente los jubilados perciben haberes cercanos a los 550 mil pesos y consideró que, por el volumen de actividad de la construcción en Córdoba, el sistema previsional "debería ser uno de los más sólidos de la provincia".