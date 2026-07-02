La UIC advierte que las restricciones de gas ya paralizan la actividad industrial en Córdoba

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) volvió a manifestar su preocupación por la crisis energética que afecta al sector productivo en medio de la temporada invernal y advirtió que las restricciones en el suministro de gas natural ya están generando un fuerte impacto sobre la actividad industrial.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que las interrupciones del servicio alcanzan incluso a contratos firmes y semifirmes, una situación que compromete la continuidad operativa de numerosas empresas que dependen del gas como insumo esencial para sus procesos productivos.

"La industria no puede producir en la ley de la jungla energética", afirmó Luis Macario, presidente de la UIC, al advertir que los cortes no representan un simple inconveniente administrativo, sino que obligan a las fábricas a reducir su nivel de actividad, reorganizar procesos, incumplir cronogramas de entrega o asumir costos adicionales para poder seguir operando.

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Desde la entidad remarcaron que la falta de previsión del sistema energético termina trasladando el problema directamente al aparato productivo. "Las empresas tienen que producir. No pueden convertirse, de un día para otro, en especialistas en licitaciones de GNL, contratos energéticos, penalidades y alternativas de abastecimiento dentro de un mercado técnico, regulado y complejo", señaló

La UIC hizo especial hincapié en la situación de las pequeñas y medianas industrias, al considerar que son las más expuestas frente a este escenario. Según indicó, muchas pymes no cuentan con la estructura técnica ni financiera necesaria para resolver individualmente una crisis que calificó como "sistémica".

Costos crecientes y menor competitividad

La organización empresaria advirtió que el impacto económico de las restricciones ya comenzó a sentirse. Cada interrupción del suministro obliga a detener líneas de producción o a reemplazar el gas por combustibles alternativos significativamente más costosos.

En ese sentido, explicó que esos sobrecostos terminan incorporándose a la estructura de las empresas, afectando toda la cadena de valor al incrementar los costos de producción, presionar sobre los precios finales y reducir la competitividad de la industria nacional.

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"En una economía que necesita bajar la inflación y recuperar actividad, energía incierta y cara es exactamente lo contrario de lo que el país necesita", sostuvo la entidad.

Reclamo por mayor transparencia

Otro de los cuestionamientos planteados por la UIC apunta a la falta de información sobre el funcionamiento del sistema de abastecimiento de gas. La entidad afirmó que existen "asimetrías de información", criterios de restricción poco claros y escasa certeza respecto de la disponibilidad real del recurso.

Frente a este escenario, reclamó una mayor intervención del Estado para garantizar reglas previsibles y transparentes. "El Estado debe prevenir, ordenar y hacer cumplir las reglas. De lo contrario, el mercado queda librado a una lógica de ‘ley de la jungla’, donde prevalece quien tiene mayor capacidad de negociación, en lugar de un sistema transparente y equitativo que ordene responsabilidades y proteja a todos sus actores", expresó.

Finalmente, la Unión Industrial de Córdoba insistió en que el abastecimiento energético debe ser considerado un factor estratégico para el desarrollo productivo. "La energía debe ser una condición para producir, no un obstáculo que paralice a quienes generan empleo", concluyó la entidad, al tiempo que reclamó que el Estado asuma "la responsabilidad indelegable de ordenar el sistema y garantizar un abastecimiento previsible para la producción".