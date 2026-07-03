"No especulen con la reelección, inviertan": El CEO de YPF prevé 90 mil nuevos empleos por Vaca Muerta

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que la Argentina atraviesa "una oportunidad histórica" para transformar su economía a partir del desarrollo de Vaca Muerta y afirmó que la petrolera estatal podría generar exportaciones por entre US$ 17.000 y US$ 20.000 millones anuales desde 2031, dentro de una industria que proyecta ventas externas por US$ 53.000 millones y unos 90 mil puestos de trabajo.

Durante su participación en el Ciclo de Coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, Marín vinculó esas perspectivas con el cambio de escenario económico impulsado por el Gobierno nacional y dejó un mensaje dirigido al empresariado.

"Si ustedes quieren un cambio en la Argentina no hay que especular si hay un presidente reelecto. Están jugando a un cambio de ciclo. Si tienen los incentivos correctos, hay que invertir. El Estado no genera riqueza, la generan los privados", afirmó.

El ejecutivo destacó la evolución bursátil de YPF desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y aseguró que el mercado "está ponderando más a YPF que el valor de la acción". Según indicó, la compañía acumula una suba superior al 370% desde la elección presidencial, resultado que atribuyó tanto a la gestión de la empresa como al nuevo contexto económico.

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Marín sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta permitirá incrementar significativamente las exportaciones energéticas y mejorar la balanza comercial del país. Según explicó, sin nueva infraestructura el sector podría exportar alrededor de US$ 10.000 millones, mientras que con la construcción del nuevo oleoducto las ventas externas alcanzarían los US$ 20.000 millones.

Asimismo, estimó que la industria realizará inversiones por unos US$ 130.000 millones y que durante el pico de construcción se crearán hasta 90.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. Luego de esa etapa, calculó que la actividad sostendrá alrededor de 45.000 puestos permanentes.

"No hay posibilidad de desarrollar toda la infraestructura y la mano de obra que demanda Vaca Muerta solamente desde Neuquén; este crecimiento va a movilizar industrias, proveedores y trabajadores de todo el país", afirmó.

En ese sentido, señaló que el crecimiento beneficiará a sectores como la metalmecánica, la construcción, la logística, los servicios y la tecnología.

Marín también destacó el papel de las reformas económicas para impulsar las inversiones. Mencionó la estabilidad macroeconómica, las desregulaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la relación con los sindicatos como condiciones necesarias para acelerar el desarrollo energético.

Restricciones al gas

Respecto del abastecimiento de gas, afirmó que las obras de infraestructura permitirán reducir de entre 22 y 25 a apenas siete los barcos necesarios para importar GNL y lamentó que el gasoducto llegue a Chile antes que a Córdoba. "En los próximos años la Argentina tendrá los mejores y menores precios de la energía", aseguró.

Consultado sobre la política de precios de los combustibles, defendió el esquema implementado por YPF durante el conflicto en Medio Oriente. Explicó que la empresa ajustó los valores según el impacto económico del precio internacional del petróleo y anticipó que, cuando el crudo retorne a niveles previos a la crisis, la petrolera reducirá el precio de las naftas.

Durante la jornada también participaron el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, quien destacó el potencial del sector energético para transformar la economía argentina, y el economista Nicolás Gadano, quien afirmó que Vaca Muerta permitió que el sector energético pasara de demandar divisas a convertirse en uno de los principales generadores de dólares para el país.