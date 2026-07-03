Con nuevo presidente, FAdeA profundiza su plan de reorganización y crecimiento

La Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA) designó este viernes al ingeniero Oscar López como nuevo presidente de la empresa, en el marco de la Asamblea General realizada en Córdoba. La decisión forma parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Defensa para profundizar el proceso de reorganización institucional, fortalecer la sostenibilidad económico-financiera de la compañía y consolidar su rol dentro de la industria aeronáutica.

López llega al cargo tras desempeñarse como gerente general de Fabricaciones Militares. Además, cuenta con experiencia como vicepresidente de Petrochemical Consulting Alliance, CEO de Unisouth y director de la Asociación Petroquímica Latinoamericana (APLA). En los próximos días se completará la conformación del nuevo directorio de la empresa.

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Desde el Ministerio de Defensa señalaron que la nueva conducción tendrá como objetivo avanzar en el ordenamiento operativo de FAdeA, recuperar previsibilidad en la gestión, reducir el desequilibrio operativo y fortalecer las capacidades industriales consideradas esenciales para la defensa nacional y el desarrollo de la industria aeronáutica argentina.

En ese marco, la empresa continuará con el proceso de reorganización que busca sostener la actividad industrial, preservar el empleo especializado, mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y reposicionar a FAdeA dentro del ecosistema aeronáutico regional. La estrategia contempla la diversificación de ingresos, la apertura de nuevos mercados y una mayor integración a las cadenas globales de valor del sector.

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Entre los principales ejes de trabajo también figura el fortalecimiento del negocio de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), la ampliación de alianzas estratégicas con otras compañías de la industria y una mayor inserción internacional, con el objetivo de incrementar la competitividad y la sustentabilidad de la fábrica.

La designación de López se produce en la antesala del centenario de FAdeA, que se celebrará en 2027. Desde el Gobierno nacional sostienen que esta nueva etapa apunta a consolidar una empresa con mayor estabilidad operativa, institucional y financiera, capaz de mantener capacidades estratégicas para la defensa nacional, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer el desarrollo industrial argentino.