Radiografía de la crisis: el 84% de los argentinos achicó consumos y el 75% no llega a fin de mes sin dificultades

La imagen del Gobierno de Javier Milei continúa mostrando señales de desgaste. Así lo refleja el último Monitoreo de Opinión Pública elaborado por Management & Fit (M&F Consultora), que registró el mayor nivel de desaprobación desde el inicio de la administración libertaria, acompañado por una caída de la confianza en la gestión y un empeoramiento de las expectativas económicas de la población.

El relevamiento, realizado entre el 12 y el 26 de junio sobre una muestra de 2.600 casos en todo el país, indica que el 58,2% de los encuestados desaprueba la gestión del Gobierno nacional, mientras que el 37,3% la aprueba y un 4,5% no expresó opinión. De esta manera, la diferencia entre quienes cuestionan y quienes respaldan la administración de Milei se amplió hasta los 20,9 puntos porcentuales, el mayor diferencial negativo desde diciembre de 2023.

La pérdida de respaldo también se refleja en los niveles de confianza. Apenas el 37,8% de los consultados afirmó tener «mucha» o «algo» de confianza en el Gobierno, mientras que el 60,5% manifestó distintos grados de desconfianza.

Mayor deseo de cambio, pero persistencia del voto

Uno de los datos más relevantes del informe aparece al proyectar un escenario electoral. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 55,4% de los argentinos optaría por un cambio total de gobierno y de las políticas implementadas.

En cambio, el 41,4% respaldaría la continuidad del oficialismo, aunque con matices. Solo el 14,6% se mostró a favor de mantener el rumbo sin modificaciones, mientras que el 26,8% sostuvo que apoyaría la continuidad de la administración actual, pero con cambios en algunas de sus políticas.

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Sin embargo, el estudio también revela un dato que matiza el deterioro de la imagen oficial: el 66,6% de los consultados aseguró que volvería a votar igual que en las elecciones presidenciales de 2023, frente a un 23% que afirmó que cambiaría su decisión.

Inflación y corrupción, al tope de las preocupaciones

La inflación continúa siendo el principal problema identificado por la sociedad, con el 22,4% de las menciones, aunque mostró una leve baja respecto del relevamiento anterior.

En segundo lugar se ubicó la corrupción, con el 20,6%, consolidándose como una preocupación cada vez más relevante para los argentinos y mostrando un crecimiento respecto de la medición de mayo.

Más atrás aparecen la desocupación (14,4%), la pobreza (14,1%) y la inseguridad (13%), conformando un mapa de preocupaciones donde los temas económicos siguen predominando.

Cuando la encuesta se enfoca en la situación personal de los entrevistados, el panorama mantiene el mismo sesgo. La principal preocupación es la dificultad para llegar a fin de mes (23,9%), seguida por los bajos ingresos (19,4%) y la inseguridad (14,7%). En conjunto, las cuestiones económicas concentran el 72,7% de las respuestas.

Economía familiar bajo presión

La percepción sobre la situación económica continúa siendo mayoritariamente negativa. El 40,7% calificó como mala o muy mala su situación personal, mientras que solo el 25,3% realizó una evaluación positiva.

Además, casi uno de cada cuatro argentinos (23,5%) aseguró que ya no puede afrontar su situación económica, mientras que el 52,1% reconoció que los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos sin dificultades.

En ese contexto, el 84,1% de los encuestados afirmó haber modificado sus hábitos de consumo durante el último año. Entre las principales estrategias para adaptarse aparecen la postergación de compras no esenciales, el reemplazo de primeras marcas por alternativas más económicas, la reducción del consumo de carne y una menor frecuencia de salidas gastronómicas.

El costo político de los conflictos internos

El informe también indagó sobre el impacto de las tensiones dentro del oficialismo. El 73,8% de los consultados considera que los conflictos internos afectan la capacidad del Gobierno para gobernar y, dentro de ese universo, el 45,5% cree que ese impacto es muy importante.

En particular, el 42,7% sostiene que la relación entre los hermanos Milei y la ministra Patricia Bullrich genera conflictos que perjudican la gestión, mientras que solo el 20,1% considera que fortalece al Gobierno.

A esto se suma el efecto de las denuncias de corrupción que involucran a funcionarios nacionales. Según el estudio, el 71,2% de los entrevistados afirmó que estos episodios reducen su confianza en la administración nacional.

Imagen de los dirigentes y escenarios para 2027

En cuanto a la valoración de los principales referentes políticos, Javier Milei presenta un saldo negativo: registra un 30,7% de imagen positiva frente a un 47,8% de imagen negativa.

El ranking de dirigentes con peor diferencial de imagen es encabezado por Patricia Bullrich, seguida por Axel Kicillof, Diego Santilli, Maximiliano Pullaro y Myriam Bregman. El Presidente aparece en el séptimo lugar entre los dirigentes con peor balance de imagen.

Finalmente, al consultar sobre el escenario político que más preocupa de cara a las próximas elecciones presidenciales, el 44,3% señaló una eventual reelección de Javier Milei como la principal inquietud. En segundo lugar quedó la posibilidad de un gobierno peronista-kirchnerista, mencionada por el 38,6% de los encuestados, mientras que un 11,5% respondió que ambos escenarios le generan la misma preocupación.