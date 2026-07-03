Garzón rompió el silencio sobre el caso Agostina Vega: defendió su investigación y dijo que “todo está documentado”

El fiscal Raúl Garzón defendió su actuación en la investigación por el femicidio de Agostina Vega. En medio del pedido de jury impulsado por dirigentes de la oposición, aseguró que no tiene inconvenientes en que su desempeño sea evaluado y afirmó que cada una de las decisiones adoptadas durante la causa quedó respaldada en el expediente.

"Los funcionarios públicos debemos rendir cuentas de nuestros actos. Hoy me toca a mí y debo dejar a la vista de quienes corresponda todo lo que ha sido la tarea en esta causa desde el primer minuto hasta el final", expresó.

Garzón sostuvo que el proceso institucional previsto para analizar la conducta de magistrados forma parte del funcionamiento de la Justicia y aseguró que no pretende eludir ese control. "Todo el trabajo debe ser examinado y evaluado por quienes corresponda. Todo está documentado. Si me preguntan cómo lo veo, lo veo conforme a derecho", afirmó.

Carta abierta del padre de Agostina Vega: "Esto no es un juego, se trata del femicidio de mi hija"

El fiscal aclaró, además, que su prioridad continúa siendo el avance de la investigación y no las críticas que surgieron en torno a su actuación. "Mi prioridad es Agostina. Tengo que trabajar en la investigación y exhibir mi trabajo. No tengo que ocupar mi mente en otro lugar que no sea la causa".

Tiempos de investigación

Por otro lado, Garzón negó que la madre haya esperado cuatro horas para ser atendida y dio una cronología de lo ocurrido durante aquella mañana. "Acá no se esperó cuatro horas. La mamá se hizo presente luego de las seis de la mañana y fue atendida a las 8:42. Esa fue la primera noticia criminal que recibió el sistema", explicó.

No obstante, reconoció que las unidades judiciales necesitan mayores recursos y sostuvo que todavía existen aspectos del sistema que pueden mejorarse. "Si usted me pregunta si todas las dependencias cuentan con los mejores recursos para la atención, la respuesta es no. Faltan recursos y es una cuestión que merece un abordaje".

En diálogo con La Voz del Interior, el fiscal también defendió el ritmo con el que avanzó la investigación durante los primeros días y sostuvo que las medidas se fueron adoptando a medida que aparecían nuevos elementos de prueba.

En ese sentido, recordó que el principal sospechoso, Barrellier, fue detenido apenas dos días después de iniciada la búsqueda, cuando todavía no se había confirmado que Agostina había sido asesinada.

"A las 48 horas prácticamente Barrellier estuvo detenido. Y estuvo detenido antes de que supiéramos que estábamos ante un crimen". Según explicó, el avance de la causa fue progresivo porque los investigadores debían descartar distintas hipótesis antes de concentrar la pesquisa sobre el ahora imputado por el femicidio.

"La investigación comenzó con una determinada búsqueda y fue profundizándose. Se fueron tomando todas las medidas y las alertas que correspondían en cada momento, conforme iba apareciendo la prueba", afirmó.

Garzón también respondió a las críticas por el tiempo que transcurrió hasta el allanamiento en la vivienda del acusado. Explicó que la decisión de priorizar primero la detención respondió a una estrategia procesal para evitar una eventual fuga.

"Si el allanamiento fracasaba, después era muy difícil encontrar al imputado. Por eso se priorizó detenerlo. La prueba no se fue de la casa y las evidencias nunca se perdieron", aseguró.