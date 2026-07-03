Asueto municipal en Córdoba: cómo será el funcionamiento de los servicios este lunes 6 de julio

El próximo lunes 6 de julio la ciudad de Córdoba conmemorará un nuevo aniversario de su fundación, motivo por el cual la Municipalidad decretó asueto para la administración pública local. La medida implicará el cierre de las dependencias municipales y modificaciones en la prestación de algunos servicios.

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Según informó el municipio, el Palacio 6 de Julio, los Centros de Participación Comunal (CPC) y el resto de las oficinas administrativas permanecerán cerrados durante toda la jornada.

En cuanto al funcionamiento de los servicios esenciales, el Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencia de día sábado, mientras que la recolección domiciliaria de residuos se prestará con normalidad.

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Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado (SEMM) será gratuito en los sectores donde habitualmente está permitido estacionar, y las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) atenderán en sus horarios habituales.

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente también mantendrán su actividad y abrirán al público entre las 8 y las 18 horas.

El esquema especial de servicios responde al asueto dispuesto por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, una fecha que cada año modifica el funcionamiento de la administración municipal.