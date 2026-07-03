Quinteros advirtió por desmanes ante un triunfo de Argentina: "Una cosa es la fiesta y otra muy distinta es el caos"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, advirtió que la fuerza policial intervendrá ante hechos de vandalismo durante los eventuales festejos en el caso de que Argentina derrote a Cabo Verde por el Mundial de fútbol.

“Festejar sí. Destruir, agredir o delinquir, no”, afirmó el funcionario en una publicación de la red social “X”.

“Queremos que gane nuestra selección”

“Queremos que gane nuestra selección y que los cordobeses vivan alegría en paz, en familia y con tranquilidad”, agregó Quinteros.

“La Policía de Córdoba va a estar en la calle para cuidar a quienes celebren como corresponde”, remarcó.

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“No vamos a tolerar desbordes”

Y luego lanzó una advertencia: “Pero también somos claros, no vamos a tolerar desbordes, violencia, vandalismo ni hechos delictivos disfrazados de festejo”.

“Una cosa es la fiesta y otra muy distinta es el caos. Al que salga a celebrar, lo vamos a cuidar. Al que salga a romper el orden, lo vamos a detener y poner a disposición de la justicia”, concluyó Quinteros.

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Comunicado de la Policía de Córdoba

La Policía de Córdoba emitió un comunicado en el que expresó que serán “inflexibles con los que no festejen con responsabilidad”.

“Esta noche juega la Selección Argentina y si gana deseamos que haya celebraciones en el marco del orden público”, señala el documento.

Y luego agrega: “Para ello, realizaremos un operativo especial de prevención y control en Córdoba Capital con el fin de evitar vandalismo y que todos podamos disfrutar del posible festejo”.

“Si se observa que hay celebraciones desmedidas, que alteren la convivencia o el orden social, actuaremos de inmediato aplicando la ley”, expresa el texto.

“Si gana Argentina festejemos con responsabilidad, nos cuidemos y protejamos lo nuestro”, cierra el comunicado.