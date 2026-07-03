Caso Agostina Vega: trasladaron a Claudio Barrellier y a Osvaldo Fasseta a la cárcel de Cruz del Eje por razones de seguridad

Claudio Barrellier y Osvaldo Fasseta, dos de los principales imputados en la causa por el femicidio de Agostina Vega, fueron trasladados durante la madrugada de este viernes desde el complejo penitenciario de Bouwer hacia la cárcel de Cruz del Eje, donde permanecerán alojados bajo estrictas medidas de seguridad.

El operativo se concretó alrededor de las 3 de la mañana y fue comunicado a la Fiscalía a primera hora de la jornada. La decisión fue adoptada por el Servicio Penitenciario de Córdoba luego de evaluar las condiciones de alojamiento de ambos detenidos.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Barrellier y Fasseta dejaron el Centro Médico del complejo de Bouwer, donde permanecían alojados desde su detención, y fueron reubicados en un sector especialmente acondicionado del penal de Cruz del Eje.

Allí permanecerán aislados, en celdas individuales, separados entre sí y con monitoreo permanente durante las 24 horas, un esquema de alojamiento reservado para internos que requieren medidas especiales de seguridad.

La resolución estuvo motivada por razones de seguridad, tanto para preservar la integridad de los detenidos como para mantener el orden dentro del establecimiento penitenciario. Además, se tuvieron en cuenta evaluaciones interdisciplinarias realizadas sobre ambos internos.

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Si bien fueron trasladados a un penal con mayores condiciones de seguridad, no fueron incorporados al sector destinado a internos con condena firme, ya que ambos permanecen con prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

En paralelo, las dos mujeres imputadas en la causa continuarán alojadas en el Centro Médico del complejo de Bouwer. Según pudo confirmar este medio, también permanecen bajo un régimen de aislamiento, aunque por el momento no está previsto su traslado a otro establecimiento penitenciario.