Vacaciones de invierno en Santa María de Punilla: el turismo "cambió" y ahora predominan las escapadas de dos o tres días

Santa María de Punilla se prepara para recibir turistas durante las vacaciones de invierno con una propuesta que combina actividades culturales, naturaleza y alojamiento. En ese contexto, la intendenta Silvia Rocchietti sostuvo que el comportamiento de los visitantes cambió y que hoy predominan las escapadas cortas por sobre las estadías de una o dos semanas.

"El turismo va mutando. Antes las familias salían 15 días o un mes de vacaciones. Ahora son viajes de dos o tres días y, si son cinco, por lo general hacen base en un lugar y desde ahí recorren distintos destinos", explicó la jefa municipal.

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Según Rocchietti, esa nueva modalidad favorece a Santa María de Punilla por su ubicación en el centro del corredor turístico serrano.

"Estamos estratégicamente ubicados porque Santa María de Punilla queda muy cerquita y en el medio del Valle de Punilla. Desde acá se puede acceder con mucha facilidad a La Falda, Capilla del Monte, Villa Giardino, Carlos Paz, Tanti y Cosquín", afirmó.

La intendenta también destacó el crecimiento de la oferta de alojamientos para quienes eligen instalarse en la localidad y recorrer desde allí otros destinos de la región. "Hay muchísimos cabañeros y cada vez más ofertas de cabañas muy lindas. Los turistas pueden asentarse acá y desde Santa María movilizarse para conocer distintos lugares del valle", señaló.

Agenda cultural y actividades al aire libre

Durante el receso invernal, el municipio ofrecerá una programación cultural que se extenderá varios fines de semana e incluirá actividades para vecinos y visitantes.

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"Se preparó un itinerario cultural con exposición de cuadros, lecturas de escritores de la localidad y de localidades vecinas. También habrá muestras de canto que se realizarán en un lugar cerrado de la municipalidad para que puedan visitarlas quienes están vacacionando o vienen a pasar unos días por las sierras", indicó.

Además, Rocchietti invitó a disfrutar de los atractivos naturales característicos de la temporada. "Hay muchas atracciones naturales en esta época del año. El frío es parte del paisaje, pero cuando sale el sol por la tarde se pueden disfrutar caminatas, bicicleteadas y actividades organizadas desde el municipio", expresó.