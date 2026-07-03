"Los niños sí leen": Córdoba celebra una nueva edición de la Feria Infantil del Libro

La Feria Infantil del Libro de Córdoba abrirá sus puertas del 1 al 19 de julio en el Centro Cultural Córdoba, ubicado junto al Faro del Bicentenario, con una programación que incluirá librerías, editoriales, talleres, juegos, narraciones y propuestas didácticas destinadas a las vacaciones de invierno. En esta edición, el evento alcanzará un nuevo hito al sumar por primera vez un país invitado: Italia.

Sebastián Piscitello, integrante de la organización y presidente de la Cámara del Libro de Córdoba, explicó en diálogo con Punto a Punto Radio que "la feria ya está totalmente incorporada al calendario de actividades de invierno y sabemos lo importante que es empezar con el tema de la lectura en los niños."

Contrario a la percepción de que las nuevas tecnologías alejaron a los chicos de los libros, Piscitello sostuvo que la lectura continúa vigente entre las nuevas generaciones. "La gente se confunde porque piensa que con tantas cuestiones digitales y celulares los niños no leen. No es así, es todo lo contrario", afirmó.

Según explicó, actualmente las escuelas fomentan mucho más la lectura que años atrás y ese hábito también se refleja en las librerías. "Uno de los días que más vendemos libros es el Día del Niño. Eso te deja ver que los niños sí leen y se interesan por la lectura.", remarcó.

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El librero también consideró positivo que muchos adolescentes lleguen a la lectura a partir de fenómenos surgidos en redes sociales, plataformas digitales o series de streaming. "No está mal que internet o las redes sociales lleven a un niño a interesarse en la lectura", sostuvo. En ese sentido, explicó que "muchas novelas juveniles ganaron popularidad luego de ser adaptadas para plataformas audiovisuales".

Feria Internacional

Entre las novedades más importantes de esta edición, Piscitello destacó que por primera vez la feria tendrá un país invitado. "Hace dos años que venimos trabajando para convertirla en una feria internacional. Este año lo pudimos concretar y el primer país invitado es Italia", señaló.

La participación italiana incluirá un stand con material original y una muestra dedicada a Pinocho, organizada en el marco de los 200 años del nacimiento de Carlo Collodi, autor de la clásica obra infantil. Además, recordó que el próximo 7 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la publicación de Las aventuras de Pinocho, aparecida originalmente en 1883.

"La muestra viene directamente a Córdoba y no estuvo antes en ninguna otra ciudad del país", destacó Piscitello. También adelantó que participarán representantes de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, considerada la más importante del mundo en su especialidad.

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La feria funcionará de lunes a sábado de 14 a 20 horas y los domingos de 11 a 20. Todas las actividades, al igual que el ingreso, serán gratuitas, aunque algunas propuestas tendrán cupos limitados por la capacidad de las salas. "Todo es sin cargo. Hay cuatro actividades todos los días y todas son gratuitas", concluyó.