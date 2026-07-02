Vacaciones de invierno en Córdoba: el mapa de espectáculos y opciones artísticas para disfrutar con los chicos

Llega el receso invernal y la ciudad de Córdoba ofrecerá un abanico de opciones artísticas y culutrales diseñadas especialmente para el público infantil. En estas dos semanas de vacaciones de invierno habrá alternativas para todos los gustos y presupuestos: superproducciones, espectáculos inmersivos, show de títeres, feria del libro, laboratorios abiertos, entre otras.

Este invierno, el Complejo Ferial Córdoba (zona noroeste) será un centro de atracciones muy importante. Del 4 al 26 de julio, en el horario de 10 a 20, el predio albergará tres gigantescas propuestas que combinan tecnología, arte y destreza física.

Uno de los desembarcos más esperados será el de Plushland, un particular universo que ofrece un recorrido inmersivo lleno de situaciones que van a hacer viajar a los adultos a su infancia, volviendo a disfrutar de aquellos peluches de apego que tanto los marcaron pero esta vez en tamaño gigante. El espacio cuenta con estaciones de realidad virtual, salas fotográficas inmersivas y un enorme pelotero interactivo para compartir en familia.

A pocos metros, la aventura y el movimiento se encuentran en Dino Jump, una propuesta que transforma el espacio en un auténtico parque jurásico al combinar circuitos de inflables gigantes de última generación con imponentes dinosaurios a escala real. Pensado para que los más chicos exploren su destreza física a puro salto, el recorrido incluye desafíos motrices, escenografías temáticas y sectores interactivos adaptados para diferentes edades.

La ambiciosa oferta de Ferial se completa con Monet Inmersivo, una muestra multisensorial diseñada para caminar "dentro" de las obras de Claude Monet a través de proyecciones dinámicas y una banda sonora envolvente.

Ciencia abierta y stands interactivos en Ciudad Universitaria

La alternativa educativa y de divulgación científica se posiciona con fuerza para abrir la primera semana del receso escolar. La Facultad de Ciencias Químicas de la UNC abrirá las puertas de su Edificio Ciencias I para una nueva edición del Museo de Ciencias Interactivo (MCI). Con entrada libre y gratuita, los días martes 7 y miércoles 8 de julio de 14 a 18 horas, docentes, estudiantes y científicos coordinarán más de 20 stands experimentales.

Las propuestas de la casa de altos estudios están pensadas para despertar la curiosidad a través del juego directo: incluyen desde talleres interactivos para fabricar el clásico slime, juegos de "colores mágicos" analizando el pH con extracto de repollo morado y estaciones de cianotipia (fotografía artesanal), hasta un entretenido Escape Room químico ambientado en el laboratorio del Dr. Corcheti, donde los niños deberán resolver acertijos para poder salir.

Teatro, literatura y arte interactivo en los espacios provinciales

Los escenarios dependientes de la Agencia Córdoba Cultura abren sus puertas con una programación que combina artes escénicas, ferias y tecnología aplicada a la divulgación, sumando alternativas tanto gratuitas como con entradas accesibles.

El Teatro Real (frente a Plaza San Martín) despliega una cartelera de alto impacto. Entre sus títulos principales destaca “Épico Legendario”, el nuevo show de magia e ilusionismo de la dupla Mago Matus y Willy Magia, lleno de efectos visuales y humor. El circuito estatal se complementa con las puestas de los elencos estables: “Invisible” (a cargo de la Comedia Infanto Juvenil), una divertida versión libre de El traje nuevo del emperador que invita a reflexionar sobre las apariencias, y “Philia” (del Elenco Estable de Títeres), un poético viaje a través del juego y la imaginación.

Por su parte, el máximo coliseo de la provincia, el Teatro del Libertador San Martín, se vestirá de gala para presentar “Circomanía”. Esta ambiciosa propuesta reúne en escena a la Banda Sinfónica de la Provincia, la Comedia Infanto Juvenil y el Coro Juvenil Mixto de la Escuela de Niños Cantores de Córdoba. Bajo la dirección general de Andrés Acosta y escénica de Martín Gaetán, el show sumerge al espectador en un divertido circo donde nada sale como estaba previsto, fusionando humor y música en vivo.

La grilla provincial suma dos imperdibles: la clásica Feria Infantil del Libro Córdoba, que llenará de presentaciones, narraciones y talleres el Centro Cultural Córdoba; y la inauguración del Mural Inmersivo del artista Vato (Franco Cervato) en el Museo de Ciencias Naturales, una propuesta interactiva con entrada gratuita por orden de llegada que fusiona arte contemporáneo y tecnología.

La grilla de Teatro Ciudad de las Artes (UPC)

La gran apuesta institucional es el estreno de "RomeoyJulieta.cba", coproducción entre la UPC y el teatro dirigida por Gabriel Coba. Protagonizada por actores locales, esta desopilante versión recomendada desde los 5 años sitúa a un grupo de amigos cordobeses que deben preparar la obra para el colegio y deciden convertirla en un musical lleno de ritmo, humor y la clásica tonada local. Las funciones serán del 9 al 12 y del 15 al 17 de julio a las 17 hs en la Sala Mayor, con entradas de $10.000 a $20.000 y promoción de 4x3 en boletería.

La grilla de las salas Mayor y Menor de la UPC incluye:

Wendy, la aventura de crecer: Emotivo musical sobre la infancia. Domingo 5 y sábado 18 de julio a las 17 hs. Entradas desde $35.000.

Emotivo musical sobre la infancia. Domingo 5 y sábado 18 de julio a las 17 hs. Entradas desde $35.000. Guerreras del K-Pop en una aventura emocionante: Espectáculo con música, baile y humor inspirado en el fenómeno Hunter. Martes 7 y miércoles 8 de julio a las 17 hs. Entradas desde $25.000.

Espectáculo con música, baile y humor inspirado en el fenómeno Hunter. Martes 7 y miércoles 8 de julio a las 17 hs. Entradas desde $25.000. Rapunzel... ¡y me corté el cabello!: Versión contemporánea en la Sala Menor. Del 9 al 12 de julio a las 16 hs. Entrada: $15.000 (cuenta con promo 4x3).

Versión contemporánea en la Sala Menor. Del 9 al 12 de julio a las 16 hs. Entrada: $15.000 (cuenta con promo 4x3). En búsqueda de la Brújula Dorada: Aventura con personajes favoritos de los chicos. Martes 14 de julio a las 17 hs. Entrada: $25.000.

Aventura con personajes favoritos de los chicos. Martes 14 de julio a las 17 hs. Entrada: $25.000. Un ratito presumido: Encuentro y juego tras un inesperado apagón mundial (Sala Menor). Martes 14 y miércoles 15 de julio, a las 16 y 18 hs. Entrada: $15.000.

Encuentro y juego tras un inesperado apagón mundial (Sala Menor). Martes 14 y miércoles 15 de julio, a las 16 y 18 hs. Entrada: $15.000. Caperucita, el lobo y la abuela feroz: Divertida reversión centrada en la conciencia ambiental. Jueves 16 y viernes 17 de julio a las 16 hs. Entrada general: $20.000.

Shows infantiles y música en Espacio Quality

Por el lado de la sala tradicional de Espacio Quality (Av. Cruz Roja), la grilla comercial se concentrará firmemente en los shows teatrales y musicales en vivo de gran formato. En la cartelera de la sala sur de la ciudad destacan el show musical de Pequeño Pez (programado para el 10 de julio), las funciones de La Granja de Zenón con su renovado espectáculo "BartoDance", y la obra didáctica "Ciencia Explosiva", una comedia donde un excéntrico profesor interactúa con la platea. Las entradas para este espacio se comercializan a través del sistema Ticketek.

Tradición titiritera en el corazón de la ciudad

Como broche de oro de la oferta recreativa, el centro peatonal sumará un hito indispensable para la agenda familiar de la mano del circuito municipal. Del 6 al 19 de julio, la Sala Herbert Diehl del Cabildo (ingreso por Deán Funes 33) recibirá la 44° edición del Festival de Invierno de Teatro de Muñecos.

Organizado conjuntamente por el colectivo UNIMA Córdoba y la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, el histórico encuentro ofrecerá tres funciones diarias (a las 15:00, 16:30 y 18:00 horas) con entradas accesibles. La grilla contempla 19 espectáculos a cargo de 18 elencos procedentes de diversas provincias argentinas y de Venezuela, recorriendo técnicas tradicionales y contemporáneas que van desde los clásicos títeres de guante y de mesa hasta marionetas y teatro de sombras.