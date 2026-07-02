Econovo invierte US$ 20 millones: expande su planta en Oncativo y diseña equipos para Europa

En Econovo el presente ya no se explica únicamente por la fabricación de equipos para higiene urbana. El grupo cordobés avanza sobre distintos frentes de negocios, abarcando desde la provisión de maquinaria hasta el desarrollo de infraestructura logística y proyectos de turismo rural.

Tras consolidar su presencia comercial en Estados Unidos y gran parte de América Latina, la compañía trabaja en el diseño de un equipo compactador de residuos desarrollado especialmente para un grupo empresarial de España.

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Se trata de una tecnología inédita para el mercado nacional, diseñada para agilizar la recolección en ciudades contenerizadas mediante un sistema de vaciado de alta velocidad. Se estima que esté listo a fines del 2026 para desembarcar en el extranjero durante enero del año próximo. En tanto, el primer prototipo no se va directo a España, sino que se queda para ser probado por Greencity.

El esquema de internacionalización se apoya en una ventaja competitiva en materia de costos para la venta, dado que el valor estimado del equipo ronda los 60.000 euros, una cifra que representa exactamente la mitad en el mercado.

Nuevos lanzamientos

El proceso de expansión también se refleja en las inversiones que el grupo viene ejecutando en su complejo industrial. Entre las principales obras aparece la incorporación de un depósito fiscal propio, el cual “permite optimizar costos logísticos, reducir tiempos y brindar un mejor servicio tanto para las máquinas importadas como para las exportaciones", detalló el presidente de Econovo, Oscar Scorza.

Los ahorros financieros derivados de la puesta en marcha del lugar impactarán de forma directa en la operatoria de los tractores y las maquinarias viales, cuya logística demanda movimientos de transporte de gran escala. “Antes a las máquinas que venían del exterior, teníamos que buscarles depósitos en Córdoba o Buenos Aires y después trasladarlas. Ahora, todo se va a volver más rápido y económico”, precisó Scorza.

A su vez, están desarrollando una nave industrial aproximadamente 7.000 metros cuadrados. La misma supone una ampliación de la capacidad productiva para fabricar más equipos y acompañar el crecimiento de Econovo Agrovial, la unidad dedicada a la representación de marcas internacionales de maquinaria para construcción, minería y obra pública. Para todos esos proyectos, la empresa está inyectando inversiones por cerca de US$20 millones.

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Del acero al circuito de turismo histórico

Hace un año, Econovo inauguró Air Damasco, el hotel construido a partir de aviones reciclados que complementa la propuesta de Nono Luigi, el establecimiento rural que el grupo ya operaba en Oncativo.

Entre ambos proyectos suman 28 habitaciones, las cuales se llenan durante los fines de semana. La infraestructura incluye servicios de spa, áreas gastronómicas de identidad regional y un salón de eventos corporativos con capacidad para 700 personas.

El horizonte de la firma contempla la unificación de estas atracciones en un corredor de turismo agrorural coordinado junto a los municipios de la zona y la administración pública provincial. De esta manera, se busca replicar los modelos de desarrollo de los valles serranos tradicionales mediante la integración de la gastronomía típica, criaderos de caballos criollos, tambos locales y los hitos históricos regionales como el Camino Real o el museo de Malvinas.

A su vez, como parte de esta estrategia de visibilización cultural, la empresa impulsa la realización de una producción cinematográfica enfocada en la Batalla de Oncativo de 1830. “Hay muchísimo potencial para desarrollar un verdadero circuito de turismo rural”, valoró Scorza.

La competitividad como clave

En paralelo al crecimiento del grupo, Scorza analizó un escenario complejo para la industria metalmecánica argentina, remarcando que el desafío ya no pasa únicamente por producir, sino por mantener competitividad frente a fabricantes internacionales, especialmente asiáticos.

Igualmente, el empresario aseguró que muchas empresas argentinas lograron alcanzar estándares internacionales. "Hoy hay muchos equipos que no hace falta traer porque podemos competir perfectamente tanto en precio como en tecnología", valoró.

Y añadió que "la cultura de Econovo siempre fue competir con cualquier país del mundo”. Según explicó, en el segmento de equipos para higiene urbana la empresa logró posicionarse con niveles tecnológicos comparables, e incluso superiores, a los de fabricantes chinos, manteniendo además precios competitivos.

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"No vemos hoy la necesidad de importar camiones recolectores o barredoras desde China porque nuestros equipos pueden competir tanto en calidad como en precio". Sin embargo, reconoció que el panorama no es igual para toda la industria nacional.

“La apertura de importaciones comienza a generar dificultades para numerosas empresas manufactureras porque es complejo competir con este monstruo asiático, por lo que las fábricas se ven obligadas a innovar de manera constante si quieren asegurar su continuidad”, concluyó.