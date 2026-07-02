Por qué no nevó en Córdoba y qué tiene que pasar para que ocurra

Aunque las bajas temperaturas continúan en Córdoba, las posibilidades de que nieve en la ciudad son muy bajas. Según explicó el jefe del Servicio Meteorológico de Córdoba, Gerardo Barrera, para que se produzca una nevada deben coincidir una serie de condiciones atmosféricas muy específicas que, en esta oportunidad, no llegaron a combinarse.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Barrera detalló que "se necesita una alineación en cuanto a cantidad de humedad, tipo de gotas, temperaturas y movimientos del aire". Además, explicó que las precipitaciones deben encontrar un ambiente lo suficientemente frío para que los copos no se derritan antes de llegar al suelo."La Cumbrecita, la zona del Champaquí, Los Gigantes, son lugares donde por un cuadro de temperaturas, cada vez que hay una posibilidad de precipitación en invierno, es muy probable que esa precipitación sea sólida. En los lugares más bajos, tenemos menos posibilidades."

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Consultado sobre por qué no nevó en la ciudad de Córdoba, el especialista señaló que faltó un factor clave. "Faltaría un poquito más de enfriamiento en la altura para que las nubes tomen un poco más de espesor. Si no, no va a pasar", afirmó. También explicó que el núcleo de aire frío comenzó a desplazarse hacia la costa atlántica, dejando atrás las condiciones más favorables para este fenómeno.

Barrera indicó además que las ciudades tienen un comportamiento diferente al de las zonas serranas. "Los sistemas de calefacción, el movimiento de los vehículos y todo eso, sube uno o dos graditos, cambia un poco el ambiente de la isla, de lo que es el entorno urbano, y por eso es más difícil que cuando caiga nieve, esa nieve se pueda acumular en el suelo."

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Durante la entrevista también aclaró que el término "bomba polar", utilizado en los últimos días para describir el fenómeno, no es correcto desde el punto de vista meteorológico. "No existe ese término desde el punto de vista técnico", sostuvo, y precisó que lo adecuado es hablar de una onda polar, una masa de aire frío que se desprende desde la Antártida y avanza sobre el continente durante el invierno.

Finalmente, anticipó que el frío continuará durante el fin de semana. "Tanto el sábado como el domingo va a seguir haciendo frío, pero los impactos van a ir atenuándose lentamente", indicó. Además, recomendó evitar trasladarse hacia zonas serranas únicamente para buscar nieve, ya que las rutas pueden presentar hielo, barro y condiciones peligrosas para circular.