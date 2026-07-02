Córdoba: incautaron más de 126 kilos de droga valuados en más de $4.700 millones

La Policía de Córdoba secuestró durante el primer semestre de 2026 un total de 97,24 kilogramos de marihuana, 29,66 kilogramos de cocaína y 1.814 plantas de cannabis en distintos procedimientos realizados en toda la provincia. Según informó el Ministerio de Seguridad, los estupefacientes retirados de circulación equivalen a más de 340.000 dosis, con un valor estimado superior a los $4.700 millones en el mercado ilegal.

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La información fue difundida por el Gobierno provincial, que destacó que los procedimientos se realizaron entre el 1 de enero y la actualidad en los 26 departamentos de Córdoba, a través de controles preventivos, allanamientos e investigaciones desarrolladas por distintas áreas operativas e investigativas de la Policía.

Del total de droga secuestrada por peso, el 76,7% corresponde a marihuana y el 23,3% a cocaína. Desde la Provincia señalaron que estos resultados forman parte de una estrategia destinada a combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, además de afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que el secuestro de más de 340.000 dosis "significa miles de oportunidades menos para que el narcotráfico avance sobre nuestros barrios y nuestros jóvenes". Además, remarcó que el impacto económico sobre las bandas delictivas ronda los $5.000 millones y aseguró que "cada procedimiento les quita capacidad para seguir financiando delitos, comprar armas, reclutar personas y sostener sus estructuras".

El funcionario también destacó que la estrategia provincial combina presencia territorial, investigación criminal, incorporación de tecnología y coordinación con la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y las fuerzas federales. "La lucha contra el narcotráfico no se gana con un solo operativo, se gana con inteligencia criminal, con controles permanentes y con un Estado presente que golpea a estas organizaciones donde más les duele: en su capacidad económica y operativa", afirmó.

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Finalmente, Quinteros aseguró que cada procedimiento representa una mejora en la seguridad de la población. "Cada kilo de droga secuestrado significa menos violencia, menos delito y más tranquilidad para los cordobeses", expresó, al tiempo que ratificó que el Ministerio de Seguridad continuará fortaleciendo las acciones preventivas e investigativas en todo el territorio provincial.