Peajes más caros en Córdoba: cuánto cuesta viajar por la provincia desde julio

El incremento en los peajes de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) comenzará a regir desde las 12 de la noche del jueves 9 de julio, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de invierno. La actualización impactará en distintas categorías de vehículos y fue dispuesta por la empresa Caminos de las Sierras, con validación del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), en base al Coeficiente de Variación de Costos (CVC) acumulado hasta mayo.

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El ajuste alcanza a todas las estaciones de la RAC y se aplica según categoría de vehículo y modalidad de pago. En este esquema, el TelePEAJE mantiene valores diferenciales frente al pago manual, que incluye recargos.

Tarifas por vehículo

- Categoría 1 (motos): $0 de lunes a viernes con TelePEAJE; $800 sábados, domingos y feriados en pago manual.

$0 de lunes a viernes con TelePEAJE; $800 sábados, domingos y feriados en pago manual. - Categoría 2 (autos): $1.905,10 con TelePEAJE; $3.000 en pago manual.

$1.905,10 con TelePEAJE; $3.000 en pago manual. - Categoría 3 (2 ejes, ruedas duales o altura mayor a 2,10 m): $3.810,20 con TelePEAJE; $6.000 en pago manual.

$3.810,20 con TelePEAJE; $6.000 en pago manual. - Categoría 4 (3 o 4 ejes, sin ruedas duales y altura menor a 2,10 m): $3.810,20 con TelePEAJE; $6.000 en pago manual.

$3.810,20 con TelePEAJE; $6.000 en pago manual. - Categoría 5 (3 o 4 ejes, con ruedas duales o altura mayor a 2,10 m): $5.715,30 con TelePEAJE; $15.000 en pago manual.

$5.715,30 con TelePEAJE; $15.000 en pago manual. - Categoría 6 (5 o 6 ejes): $7.620,40 con TelePEAJE; $20.000 en pago manual.

$7.620,40 con TelePEAJE; $20.000 en pago manual. - Categoría 7 (más de 6 ejes): $9.525,50 con TelePEAJE; $25.000 en pago manual.

El esquema tarifario también mantiene descuentos progresivos para usuarios frecuentes del TelePEAJE según la cantidad de cruces mensuales por estación. El aumento rige en todas las estaciones de la RAC, entre ellas Ruta 20, Ruta 5, Ruta 36, Ruta 19, Ruta E-53, Ruta 9 Norte, Ruta 9 Sur, Autovía Ruta 38, Autovía Ruta 5 y el Segundo Anillo de Circunvalación.