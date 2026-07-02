Vacaciones de invierno: cómo aprovechar el receso sin depender de las pantallas

Las vacaciones de invierno representan una oportunidad para modificar algunos hábitos vinculados al uso de las pantallas, aunque no alcanzan por sí solas para revertir un problema que se construye durante todo el año. Así lo planteó la docente, investigadora y divulgadora pedagógica, Viviana Postay, quien sostuvo que el desafío no pasa por prohibir los dispositivos, sino por generar más espacios de encuentro, conversación y actividades compartidas dentro y fuera del hogar.

La especialista advirtió que el receso invernal puede ser una oportunidad para generar nuevos hábitos familiares, pero aclaró que no alcanza por sí solo para revertir un uso excesivo de dispositivos si durante el año no hubo límites ni acompañamiento. "No vamos a resolver una situación de consumo problemático de pantallas ni de adicción a pantallas a la que no le hemos prestado atención en todo el resto del año", afirmó.

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Para Postay, el objetivo principal debe ser evitar que los chicos permanezcan aislados con el celular dentro de sus habitaciones. "La pantalla peligrosa es la pantalla solitaria del chico encerrado con llave en su habitación con el celular en la mano", advirtió. En cambio, recomendó construir pequeños rituales familiares que no requieren grandes presupuestos ni viajes.

Entre las propuestas mencionó "cocinar en familia, salir a hacer las compras, caminando por el barrio, visitar a los abuelos, invitar amigos a la casa o compartir un partido de fútbol, una película o una merienda". Según indicó, esas experiencias favorecen la conversación espontánea y fortalecen los vínculos. "Tratemos de elaborar rituales de corte colectivo donde se puedan sumar los chicos y las chicas a hacer cosas que no sea estar con la pantalla en la mano", explicó.

Menos planificación rígida y más tiempo compartido

La psicopedagoga también aconsejó evitar planes excesivamente estructurados, especialmente con adolescentes, quienes suelen rechazar las actividades demasiado protocolizadas. "No hace falta hacer un plan tan elaborado. A veces las cosas son más cortas y sencillas de lo que pensamos", señaló.

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En ese sentido, explicó que organizar una comida juntos, leer un cuento, jugar un juego de mesa o simplemente compartir un rato en familia pueden resultar mucho más efectivos que intentar llenar cada hora del receso con actividades. También, destacó que el objetivo no debe ser demonizar la tecnología, sino equilibrar su uso con experiencias compartidas. "Nos interesa que haya un compartir, que no haya aislamiento", concluyó.

La agenda cultural, una aliada

La agenda de vacaciones de invierno en Córdoba reúne propuestas para todas las edades y con diferentes formatos. Entre las principales actividades aparecen la muestra inmersiva de Monet, que invita a recorrer la obra del pintor francés mediante proyecciones de gran escala, y el Circo Jurassic Gueorgue, que combina números circenses con dinosaurios animatrónicos.

Para los más chicos, la ciudad también ofrece experiencias interactivas como Plushland, con peluches gigantes, y Dino Jump, un espacio de juegos inspirado en la prehistoria. A esto se suman espectáculos infantiles como Pica Pica, que regresará a Córdoba el 17 de julio, además de producciones teatrales como Aladín: Es tiempo de soñar y Romeoyjulieta.cba, una adaptación local con humor cordobés y música.

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Quienes busquen actividades gratuitas podrán visitar la 16° Feria Infantil del Libro, que se desarrollará del 1 al 19 de julio con propuestas para fomentar la lectura, narraciones, talleres y encuentros para toda la familia. Otra alternativa es el Museo Barrilete, que durante el receso mantendrá sus espacios interactivos con juegos de arena, burbujas gigantes, giroscopios y distintas experiencias pensadas para estimular la creatividad y el aprendizaje.

La oferta también se extiende más allá de la ciudad. Entre las opciones figura La Granja de Capilla, una propuesta de turismo rural con recorridos por la huerta agroecológica, contacto con animales, caminatas y fogones, pensada para que las familias puedan disfrutar de una jornada al aire libre y en contacto con la naturaleza.