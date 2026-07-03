Nuevo operativo en Wachitas: allanaron el bar mientras avanzan dos investigaciones judiciales

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) allanó este viernes el bar Wachitas, ubicado sobre calle Ituzaingó, en barrio Nueva Córdoba, en el marco de una investigación judicial. El procedimiento fue solicitado por la Fiscalía de 1° Turno y se desarrolló con la presencia de varias unidades y efectivos frente al establecimiento.

Durante el operativo, el personal inspeccionó tanto el local como los pisos superiores del edificio e incorporó información a la causa mediante equipos informáticos. Hasta el momento, la fiscalía no informó los resultados del procedimiento ni confirmó si hubo personas demoradas o elementos secuestrados.

Quinteros advirtió por desmanes ante un triunfo de Argentina: "Una cosa es la fiesta y otra muy distinta es el caos"

El establecimiento permanece bajo investigación por dos causas que avanzan en la Justicia provincial. Por un lado, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, a cargo de Milagros Rivas, investiga la presunta venta de estupefacientes dentro del bar y la posible participación de distintas personas en esa actividad.

En paralelo, la fiscal Ingrid Vago, del fuero de Delitos contra la Integridad Sexual, analiza denuncias vinculadas con una presunta red de explotación sexual y posibles hechos que involucrarían a menores de edad. De acuerdo con fuentes judiciales, la causa podría derivar en el fuero federal si durante la investigación surgen elementos relacionados con el delito de trata de personas.

Asueto municipal en Córdoba: cómo será el funcionamiento de los servicios este lunes 6 de julio

El allanamiento también estaría relacionado con Soledad Andreani, una de las detenidas por presunto encubrimiento en la causa por el femicidio de Agostina Vega y quien trabajaba en el bar. En los últimos días, una mujer declaró ante la Justicia que ejerció la prostitución en el lugar y denunció la existencia de menores, venta de drogas y presuntas coimas a inspectores municipales.

No obstante, el fiscal Raúl Garzón, quien investiga el femicidio de Agostina Vega, ya desvinculó al bar Wachitas del crimen en sí. Sin embargo, las declaraciones incorporadas al expediente dieron origen a nuevas líneas de investigación que ahora avanzan de manera paralela sobre el funcionamiento del establecimiento y los presuntos delitos que allí se habrían cometido.