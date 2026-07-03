Vacaciones de invierno en Córdoba: actividades, cultura y juegos para un receso sin pantallas

Las vacaciones de invierno representan una oportunidad para hacer una pausa en la rutina y también en el uso cotidiano de celulares, tablets y computadoras. Con ese objetivo, la psicopedagoga y especialista en Neuroeducación y Bienestar Digital, Mariana Savid Saravia, elaboró una guía que combina propuestas culturales de Córdoba con recomendaciones para que niños, adolescentes y adultos recuperen tiempo de calidad en familia.

La especialista plantea que el verdadero desafío no pasa por llenar cada día con actividades, sino por elegir experiencias que favorezcan la conversación, el juego y la presencia compartida. "El lujo de estas vacaciones no está en la cantidad de actividades que acumulemos, sino en la pausa que nos permitamos para mirarnos a los ojos, para reír sin filtros y para redescubrir que el aburrimiento compartido suele ser la antesala de los juegos más inolvidables", sostiene.

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En ese marco, Córdoba ofrece una amplia agenda cultural para el receso. Entre las propuestas aparecen la muestra inmersiva de Monet, el Circo Jurassic Gueorgue con dinosaurios animatrónicos, la exposición dedicada a Antonio Seguí en el Museo Barrilete, los espectáculos de Pica Pica y distintas obras teatrales como Aladín: Es tiempo de soñar, Romeoyjulieta.cba, El Payaso de Oz, Había una vez una canción de María Elena, Rapunzel y me corté el cabello, Te llevo en el alma y Caperucita, el lobo y la abuela feroz.

Para Savid Saravia, la experiencia no termina cuando baja el telón. El trayecto hacia el teatro, la espera antes de ingresar o la merienda posterior también forman parte del aprendizaje y permiten construir recuerdos compartidos. "La agenda es el punto de partida, pero el destino final es la conexión humana", resume.

La propuesta también invita a aprovechar espacios permanentes como el Museo Barrilete y la 16ª Feria Infantil del Libro, que se desarrolla del 1 al 19 de julio con entrada libre y gratuita. Allí, los niños pueden participar de talleres, juegos, espectáculos y actividades vinculadas con la lectura sin necesidad de recurrir a dispositivos electrónicos.

Planificación y disfrute consciente

Otra de las recomendaciones consiste en planificar las salidas junto a los chicos. Elegir entre distintas propuestas, investigar previamente quién fue Claude Monet o conversar sobre los personajes de una obra teatral ayuda a generar expectativa y convierte la actividad en una experiencia más significativa. La especialista incluso propone preparar una "mochila del explorador" con una libreta y lápices para dibujar durante la jornada, dejando el celular guardado.

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Durante cada paseo, el objetivo es priorizar la observación y la participación antes que el registro permanente con el teléfono. En lugar de grabar cada momento, Savid Saravia propone vivir plenamente la experiencia y reservar las fotografías para el final del recorrido.

Una vez en casa, el trabajo continúa. La psicopedagoga recomienda abrir espacios de conversación con preguntas que inviten a recordar lo vivido, conectar las obras teatrales con libros o cuentos y hasta grabar pequeños relatos familiares sobre la salida para fortalecer la memoria y el intercambio.

Juegos, libros y naturaleza

La guía también incorpora propuestas para quienes prefieren quedarse en casa. Entre ellas aparecen distintos juegos de mesa orientados a estimular la creatividad, la comunicación, la atención y el trabajo en equipo, como El cajón de la abuela, Match Up, Mímica Total, Operación Signo, Picto Palabras, Entre líneas, Reveer y SoulTalk, este último pensado especialmente para adolescentes y adultos.

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La lectura ocupa un lugar central dentro de las recomendaciones. Para los más chicos, la especialista sugiere títulos como El hombrecito de Polvo, La cola del gato, Infinito y la colección de Magela Demarco, mientras que para adolescentes y adultos propone libros como Querido adolescente, no es tu culpa, Ludopatía: la adicción del siglo XXI y Cuando elige el corazón.

Para quienes desean salir de la ciudad, la guía incorpora como alternativa la Granja de Capilla, una propuesta de turismo rural que incluye recorridos con animales, huerta agroecológica, fogones y caminatas al aire libre. "No se trata de demonizar la tecnología, sino de recuperar el territorio sagrado de los vínculos: ese donde el tiempo no se mide en minutos de pantalla, sino en abrazos, en preguntas sin respuesta inmediata y en el simple placer de estar juntos", concluye.