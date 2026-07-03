Caída del consumo y ventas en rojo: cuál es la estrategia de la Cámara de Comercio para frenar la crisis

La Cámara de Comercio de Córdoba realizó, el pasado lunes, su Asamblea General Ordinaria instancia en la que se renovaron parcialmente sus autoridades y se delinearon los principales objetivos a futuro. El encuentro sirvió para ratificar la estrategia de trabajo conjunto entre las distintas cámaras que integran la entidad y reforzar la articulación con el Gobierno provincial.

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"Fue un año muy intenso, con un contexto muy difícil para el comercio y los servicios. Lo importante es que hubo un fuerte compromiso de todos los dirigentes para seguir trabajando unidos y construir las soluciones que necesitan los comerciantes para atravesar este período con la menor pérdida posible", valoró el presidente de la CCC, Sebastián Parra.

El dirigente sostuvo que los desafíos actuales exceden la coyuntura económica y responden también a una transformación estructural del sector. "Hoy no solo enfrentamos una baja de ventas, aumento de costos y pérdida de rentabilidad. También cambian los hábitos de consumo, aparecen nuevos formatos comerciales, crece el comercio digital y se modifica la forma en que se distribuye la actividad dentro de una ciudad que continúa expandiéndose", explicó.

Prioridades del sector y la articulación para el desarrollo comercial

De acuerdo con los datos presentados en el balance de gestión, la carga impositiva y la contracción del consumo se ubican al tope de las principales preocupaciones del sector, afectando al 57% de las empresas relevadas. A estas variables se suman la competencia desleal y la informalidad laboral con un 32%, la caída de la rentabilidad con un 29%, y el impacto de los costos operativos en convivencia con las trabas burocráticas para el 21% de las firmas comerciales.

En tanto, los estudios técnicos de la entidad reflejan que el comercio y los servicios aportan el 39,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, generan el 45,9% del empleo formal y concentran el 57,2% del volumen total de empresas activas en Córdoba.

En este marco, se repasó el trabajo conjunto desarrollado con distintos organismos gubernamentales. Entre las iniciativas vigentes aparecen el programa de desarrollo de corredores comerciales urbanos, las activaciones de promoción en zonas comerciales, políticas de seguridad para el área central, las campañas de incentivo de compras y las herramientas de simplificación administrativa.

Parra destacó que el acompañamiento de la Provincia continuará y adelantó que uno de los principales ejes estará puesto en el acceso al financiamiento. "Se reafirmó la necesidad de potenciar las líneas de crédito tanto para impulsar el consumo como para financiar el capital de trabajo de las empresas. El compromiso es seguir trabajando junto al Banco de Córdoba para desarrollar herramientas específicas para cada sector", señaló.

Desplome de ventas en el mostrador y metas de modernización digital

La fragilidad de la demanda interna quedó reflejada también en el último Observatorio Comercial elaborado por la entidad. Durante junio, las ventas minoristas en la ciudad de Córdoba registraron una caída interanual del 18% en unidades comercializadas, mientras que la rentabilidad descendió un 20% frente al mismo mes del año pasado.

"Los ratios vienen mostrando caídas desde hace bastante tiempo, pero durante el segundo trimestre se profundizaron. Veníamos con bajas cercanas al 10% y ahora estamos hablando de un promedio cercano al 20%", indicó Parra al respecto.

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El ticket promedio en junio se ubicó en $150.895, un monto mayor al de mayo ($124.000) y, si bien algunos rubros comoelectrónica, informática, óptica y artículos deportivos lograron destacarse por encima del promedio, el presidente de la Cámara considera que todavía no existen elementos para anticipar un cambio de tendencia.

A pesar de las dificultades del escenario económico, la institución consolidó un crecimiento exponencial en su representatividad, expandiendo su base de sustentación de 21 a 27 cámaras socias adheridas, lo que equivale a dar cobertura a más de 70 rubros específicos de la actividad económica y nuclear a una masa crítica superior a los 30.000 comercios de la provincia.

La agenda de mediano plazo priorizará la implementación de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento del comercio digital para dotar de eficiencia a los canales tradicionales de venta. "La información, los estudios y los datos son los que permiten justificar los proyectos y construir soluciones concretas para el comercio. Queremos seguir trabajando junto a las cámaras asociadas para acompañar a las empresas en este proceso de modernización y prepararlas para crecer cuando el contexto económico finalmente acompañe", concluyó Parra.