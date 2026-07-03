Femicidio de Agostina Vega: la pareja de Barrelier negó los hechos y se abstuvo de declarar

Marianela Palmero, la última detenida en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega y pareja de Claudio Barrelier, negó los hechos y se abstuvo de declarar.

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"Negó los hechos y se abstuvo de declarar"

Fuentes cercanas a la investigación informaron a NA que Palmero, imputada por supuesto encubrimiento agravado, negó los hechos y se abstuvo durante la audiencia indagatoria que se realizó el jueves, luego de que se detectara que la mujer habría ocultado datos relevantes para la investigación.

El arresto se llevó a cabo días atrás por el delito de encubrimiento doblemente calificado y, actualmente, continúa detenida en el pabellón de mujeres de la cárcel de Bouwer. Palmero tiene un vínculo afectivo con Barrelier, el principal acusado en la pesquisa, y desde un comienzo se la señaló por su presunto involucramiento en el caso.

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"Encubrimiento agravado"

El abogado defensor Alberto Jaime Felsztyna sostuvo que la mujer “negó los hechos y se abstuvo de declarar” y, en diálogo con “El Doce”, aseguró que “se mantiene la misma imputación, que es encubrimiento agravado”.

Según confirmaron a ese medio, los peritajes acústicos habrían revelado la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.

A su vez, tras las pericias a su celular, se habría constatado que le habría enviado un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche: “¿Qué es ese grito?”. A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.