El ministro Acosta se fue a China con su esposa en una gira oficial: "Al pasaje se lo pagó ella"

El ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, respondió al pedido de informe presentado por la oposición en la Unicameral sobre su viaje a China. Aseguró que el pasaje de su esposa fue costeado por ella misma y que su presencia respondió a una recomendación médica.

El viaje que el ministro Acosta realizó a China, en el marco del World Economic Forum, generó un pedido de información por parte de legisladores provinciales de la oposición. La iniciativa busca que la Provincia detalle los costos y participantes de la misión oficial.

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Miguel Nicolás, el legislador radical encabezó una solicitada para conocer si el funcionario había viajado con familiares, luego de que trascendiera que su esposa lo había acompañado durante la gira por Asia.

Las explicaciones del ministro

Este jueves, en diálogo con un streaming local, Acosta brindó precisiones sobre la organización y el financiamiento del viaje. "El viaje era para el gobernador Martín Llaryora y él me lo delegó a mí", explicó el funcionario.

El ministro agregó que su propia participación fue solventada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). "Mi viaje fue pagado por el Consejo Federal de Inversiones", afirmó, y remarcó: "Por supuesto que el pasaje de mi esposa lo pagó ella".

Según el funcionario, se trató de la primera vez que se invitó a la provincia de Córdoba a participar de un evento del World Economic Forum. "El gobernador juzgó que en este momento no podía hacer ese viaje y me lo delegó a mí", sostuvo.

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Acosta calificó la agenda desarrollada en China como positiva para los intereses provinciales. "La agenda que tuvimos fue extraordinaria y abre muchas oportunidades para la provincia", indicó.

Sin gastos a cargo de la Provincia

El ministro explicó que los costos oficiales de la delegación no fueron cubiertos con fondos provinciales. "La participación de los dos funcionarios que asistimos fue cubierta por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que paga el pasaje y asigna un viático", detalló.

Precisó además que ese esquema de financiamiento no contempla otros conceptos vinculados al alojamiento particular. "No hay pago de hoteles ni de movilidad por parte del Estado", aseguró Acosta.

En relación con la presencia de su esposa durante el viaje, el ministro insistió en que no participó de ninguna actividad oficial y que sus gastos fueron asumidos de manera particular.

Acosta explicó que en febrero de este año atravesó un cuadro de salud que motivó la sugerencia de los médicos de no viajar solo. "Tuve un problema de salud importante durante febrero y la recomendación médica es que siempre alguien me acompañe, preferentemente un familiar, por si hay que tomar decisiones", relató.

La versión del CFI

Consultado por Perfil Córdoba, el CFI confirmó que fue el organismo el que afrontó los costos de traslado y alojamiento de la delegación cordobesa durante la misión. Según indicaron, el financiamiento no incluyó los gastos correspondientes a la esposa del ministro.

Desde el organismo explicaron que este tipo de viajes, vinculados a eventos internacionales, forman parte de las funciones que tiene asignadas. Señalaron que se trata de una modalidad habitual para las provincias que participan de encuentros de estas características.

De acuerdo con la explicación brindada, los fondos utilizados provienen de un esquema en el que cada provincia aporta recursos al CFI, que luego administra el organismo. Es la propia provincia la que define el destino y la agenda de la misión, mientras que el CFI se encarga de gestionar el pago correspondiente.