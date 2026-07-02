"No puedo adelantar una opinión": Lezcano habló del jury a Rodríguez y respaldó a Garzón

El fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano, se refirió por primera vez a los cuestionamientos que enfrenta el fiscal Iván Rodríguez, quien intervino en una causa previa contra Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. Aunque confirmó que estaba al tanto del pedido de jury, aseguró que no puede pronunciarse sobre la actuación de Rodríguez porque desconoce el contenido del expediente y debe preservar su rol institucional ante un eventual proceso de enjuiciamiento.

Rodríguez quedó bajo la lupa luego de que se conociera que en 2025 había intervenido en una denuncia contra Barrelier vinculada con una joven que habría escapado de una vivienda donde, según la investigación, permanecía cautiva. En ese expediente, el acusado recuperó la libertad tras el pago de una fianza.

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Lezcano explicó que no cuenta con los elementos necesarios para evaluar el accionar de Rodríguez. "Estaba noticiado de eso, pero no tengo información de la causa. No conozco la causa", afirmó. Además, remarcó que la potestad para investigar y eventualmente sancionar al fiscal corresponde al Jury de Enjuiciamiento y no a la Fiscalía General.

En ese sentido, sostuvo que tampoco puede exigirle explicaciones públicas a Rodríguez. "Yo no puedo hablar por él. Yo no puedo ordenarle a un fiscal 'vaya y hable' o 'vaya y diga'. No funciona así", expresó. También indicó que la causa original fue incorporada al expediente principal que hoy investiga el fiscal Raúl Garzón y que, por ese motivo, tampoco puede intervenir. "Yo no puedo hablar sobre esa investigación que se está llevando a cabo. El día de mañana capaz me toca intervenir en el jury y no puedo adelantar ningún criterio", señaló

Respaldo a Garzón

El fiscal General también respondió a las críticas que recibió Raúl Garzón por parte de legisladores y sectores de la oposición y ratificó su continuidad al frente de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. "Nosotros lo ratificamos en su momento. Cuando él cambió la carátula a femicidio, lo ratificamos porque entendimos que estaba trabajando y bien, y ya había avanzado mucho en la investigación", señaló.

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Según Lezcano, trasladar la causa a un fuero especializado en violencia familiar hubiera significado retroceder en la pesquisa. "Ya dictó tres prisiones preventivas, o sea que ha avanzado muchísimo, rápido y creo que bien", agregó. Durante la entrevista también rechazó las versiones que lo vinculan con el abogado Ricardo Moreno. "Lo conozco profesionalmente porque yo he sido abogado litigante. Él ha trabajado como abogado de defensa en algunas causas que me han tocado resolver a mí. Pero no soy amigo de Ricardo Moreno".

La investigación continúa avanzando en Tribunales II mientras se intenta reconstruir por completo lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de los imputados por el femicidio de la adolescente.