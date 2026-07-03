El invierno aceleró el boom de la telemedicina en Córdoba: ya se superaron las 10 mil consultas

La llegada del frío con fuerza a Córdoba se traduce en un incremento de pacientes en las guardias médicas y es habitual encontrarse con salas de espera colmadas, largas horas de espera y el riesgo latente de contagiarse de otro virus respiratorio mientras se aguarda el turno. En ese marco, este año miles de cordobeses optaron por otra alternativa: la telemedicina, una manera de consultar a un especialista sin salir del hogar.

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) informó que superó la barrera de las 10 mil consultas virtuales desde el lanzamiento de su plataforma. La aceleración es total: tan solo en la última semana, en pleno pico de enfermedades respiratorias, el sistema procesó 1.240 atenciones, divididas entre Clínica Médica (875) y Pediatría (335).

Diagnóstico desde el sillón y respiro para hospitales

El presidente de APROSS, Dr. Pablo Venturuzzi, detalló: “El crecimiento exponencial obedece a que la gente ha tenido una muy buena experiencia en el uso de la misma, y además, en este período del año donde tenemos las enfermedades respiratorias, permite que no se sature el sistema. La gente se atiende desde su casa”.

Lo que nació como una prueba piloto pensada para acortar las enormes distancias de los departamentos del norte y del sur provincial, hoy tiene un impacto transformador en el "interior profundo" cordobés, garantizando un acceso más equitativo.

Crecimiento también en especialistas

El éxito de la demanda espontánea por fiebre o tos empujó a la obra social a dar el siguiente paso. Ahora, además de las consultas de urgencia en clínica y pediatría, los afiliados pueden programar turnos virtuales con especialistas en Cardiología, Ginecología y Dermatología. Todo el proceso —desde la consulta hasta la prescripción de medicamentos— se hace de forma remota, sin coseguro y desde cualquier celular, tablet o computadora.

Para evitar las salas de espera, los afiliados solo necesitan contar con CiDi Nivel 2 (para resguardar la identidad y los datos médicos) e Ingresar desde la App APROSS (iOS y Android) o mediante el Portal de Autogestión en www.apross.gov.ar.

Tendencia mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la telemedicina es una intervención de salud pública necesaria, integral e inclusiva que mejora la calidad de vida de los pacientes . La organización la define formalmente como el suministro de servicios de atención sanitaria en los que la distancia constituye un factor crítico, utilizando tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el intercambio de datos válidos.

La OMS apoya activamente la adopción de la telemedicina y ha desarrollado guías y herramientas técnicas específicas para ayudar a los países a estructurar estos servicios a nivel nacional. Los principales beneficios que destaca el organismo incluyen: