Milei confirmó que viajará a las asunciones de Keiko Fujimori y de Abelardo de la Espriella

El triunfo en las elecciones que afrontaron dos políticos por los que siente afinidad derivará en dos viajes al exterior del presidente Javier Milei a fines de este mes de julio y a principios del próximo. El líder libertario confirmó a través de sus redes sociales que concurrirá el 28 de julio a la asunción en Perú de Keiko Fujimori mientras que el 7 de agosto viajará rumbo a Colombia donde estará en la toma del mando de Abelardo De la Espriella.

En ambos casos se trata de líderes de derecha, una tendencia que se acentuó sobre todo en Sudamérica en los últimos actos comiciales que se llevaron a cabo. Antes había ocurrido en Chile con José Antonio Kast y en Bolivia con Rodrigo Paz.

Milei publicó en sus redes personales que hará los dos viajes. Tanto a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori quien recibió varias condenas por hechos de corrupción después de ser el primer mandatario peruano en la década del 90, como al empresario De la Espriella el presidente argentino se encargó de felicitarlos incluso antes de que fueran proclamados ganadores de manera oficial.

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En el caso de la peruana el triunfo tardó en ser confirmado luego de un ajustado resultado en la primera vuelta que se realizó el 12 de abril y en la que sacó una ventaja mínima sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez porque hubo numerosas denuncias sobre irregularidades. Como representante de Fuerza Popular obtuvo luego, el 7 de junio en el balotaje, el 50,135% de los sufragios, mientras que su rival, con Juntos por el Perú, sacó el 49,865%.

“El pueblo peruano ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, señaló Milei en sus redes. Poco tiempo después se comunicó por teléfono con la presidenta electa.

“Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, comunicó a través de la Oficina del Presidente. "El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", finalizó.

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De la Espriella, por su parte, como representante de la coalición ultraderechista "Defensores de la Patria", consiguió un apretado triunfo en el denominado "preconteo" del balotaje del 21 de junio en Colombia, un recuento provisorio en el venció por menos de un punto (por un 0,94%) al candidato izquierdista del oficialismo, Iván Cepeda.

El ganador de la compulsa, un outsider de la política y con profunda admiración por Donald Trump, logró 12.949.162 votos con un 49,65%, mientras que Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro, obtuvo 12.701.546 sufragios con un 48,7%.

“Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, reflejó con su particular estilo Milei en su cuenta de X.

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", consignó en ese posteo y culminó su publicación con el ya característico "¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO...!!!"