Actualizaron la cifra de víctimas del doble terremoto en Venezuela: 2645 muertos y 12.666 heridos

El Gobierno de Venezuela aumentó a 2.645 la cifra de muertos por los sismos ocurridos el pasado 24 de junio. Además, se informó que 12.666 personas resultaron heridas, 6.462 lograron ser rescatadas y 15.050 se encuentran sin casa. El balance anterior, que se divulgó el jueves por la noche, indicaba 2.595 muertos y 12.400 heridos.

Según la información oficial, 885 edificios fueron afectados por los terremotos y, de ellos, 189 colapsaron. Para prestar ayuda a las víctimas, trabajan casi 30.000 efectivos y 3.305 rescatistas internacionales.

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De acuerdo a la última actualización de la plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela, todavía quedan 35.564 personas sin contacto y 15.159 ya ubicadas sobre un total de 50.723 personas que fueron reportadas como desaparecidas.

Qué fuerza tuvieron los sismos que golpearon a Venezuela

El primer sismo, con una magnitud 7,2, tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón y, apenas un minuto después, ocurrió otro, todavía más fuerte, de magnitud 7,5, a pocos kilómetros de ese lugar, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a través de su cuenta oficial de la red social X.

Un periodista de AFP contó que vio un edificio de 22 pisos, en el barrio de Altamira, completamente destruido, mientras personas, en la calle, completamente desesperadas, gritaban los nombres de sus parientes mientras los voluntarios trataban de apartar con sus manos los escombros.

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Carmen Guédez, de 69 años, estaba en Caracas, visitando la casa de una hermana, cuando todo empezó a temblar. “Fue subiendo de intensidad. Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo. Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir”, le dijo la mujer a la Agencia AFP.

El fenómeno sísmico fue tan fuerte que se sintió incluso en Bogotá, la capital de Colombia, donde algunos vecinos decidieron dejar sus edificios y quedarse en la calle por precaución.

HM