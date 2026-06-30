Venezuela: ya son 1.943 los muertos por los terremotos y la ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela ante el temor de que el número de víctimas fatales por el devastador doble terremoto registrado el pasado miércoles 24 sea considerablemente mayor al informado hasta el momento. Sin embargo, el organismo aclaró que espera que el balance definitivo sea inferior a esa cifra.

Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades venezolanas actualizaron el balance oficial y confirmaron que la cifra de fallecidos por el doble terremoto ascendió a 1.943, lo que representa 224 víctimas más que el reporte difundido el día anterior. Además, el número de heridos aumentó a 10.571.

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Las autoridades también informaron que 131 personas permanecen desaparecidas, mientras los equipos de emergencia mantienen la búsqueda entre los edificios derrumbados. Según datos oficiales, 6.461 personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrió el desastre.

El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, explicó que el organismo trabaja en conjunto con el Gobierno para atender la emergencia y evitó especular sobre una cifra final de víctimas.

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"Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2.500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada", sostuvo durante una conferencia de prensa por videoconferencia.

En ese contexto, confirmó que la ONU comenzó el proceso de adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres, una medida acordada con las autoridades venezolanas para responder a un posible incremento del número de fallecidos.

"Puedo darles un indicador aproximado: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres", indicó.

Y agregó: "Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate".

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Asimismo, la ONU destacó la rápida respuesta de la comunidad internacional frente a la tragedia. Según informó el organismo, 27 países desplegaron más de 40 equipos especializados de rescate, con un operativo integrado por más de 2.000 socorristas y más de 160 perros entrenados para localizar sobrevivientes bajo los escombros.

Solo durante la jornada del domingo, esos equipos lograron rescatar con vida a siete personas, una cifra que mantiene las esperanzas de encontrar más sobrevivientes pese al paso de los días.

Al mismo tiempo, la ONU estima que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas, lo que alimenta la preocupación por un posible aumento significativo del número de víctimas fatales a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros.

La catástrofe provocada por el doble sismo ya es considerada una de las peores tragedias naturales registradas en la historia reciente de Venezuela, con miles de edificios destruidos y una emergencia humanitaria que movilizó ayuda internacional de decenas de países.

RG/MSS