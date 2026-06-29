Los venezolanos buscan víctimas por WhatsApp ante el vacío institucional

Los mensajes de WhatsApp llegan con tanta rapidez que, cuando alguien termina de leer uno, ya han aparecido al menos una docena más.

“¿Alguien ha visto a este hombre? Es mi abuelo. Se llama Francisco. Vivía en Residencias Caribe. No sabemos nada de él desde el miércoles”.

“¿Alguien puede enviarme la lista más reciente de personas desaparecidas de Residencias Vista Mar en Playa Grande? Estoy buscando a mi madrina. Necesito información sobre este edificio”.

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A cinco días de los terremotos, continúan buscando a más de 50 mil desaparecidos en Venezuela entre los escombros

El grupo, integrado por más de 900 personas, es uno de las decenas que han surgido desde que dos poderosos terremotos devastaron la costa caribeña de Venezuela el 24 de junio.

Ante la escasa información oficial sobre víctimas, sobrevivientes y labores de rescate, familiares en Venezuela y en toda la diáspora han convertido WhatsApp en una red improvisada de respuesta a la emergencia. Los grupos funcionan como registros no oficiales de personas desaparecidas, donde voluntarios recopilan ingresos hospitalarios, verifican reportes sobre más de 2.000 edificios dañados o colapsados, identifican víctimas y comparten información sobre el paradero de decenas de miles de desaparecidos que se cree permanecen atrapados bajo los escombros.

Según Carlos Delgado, investigador de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, existe un enorme vacío informativo por parte del gobierno que está siendo llenado por estas redes. “Estos grupos de WhatsApp surgen por pura necesidad, pero también por la voluntad de la gente de colaborar”.

Una fotografía tras otra muestra personas de todas las edades, parejas, abuelas que cuidan a sus nietos después de que años de éxodo separaran a las familias venezolanas y adultos mayores que viven solos. Las imágenes van acompañadas de listas manuscritas de pacientes hospitalizados, mensajes de voz desde las zonas de rescate y, cada vez con más frecuencia, videos de gran crudeza. Mientras algunos miembros rechazan ese material, otros aseguran que gracias a esas imágenes lograron identificar a familiares a quienes llevaban días buscando.

Para Jeffrey Ramos, un venezolano que vive en Chile, estos grupos se han convertido en una misión a tiempo completo.

“Me uní al grupo porque la manicurista de mi cuñada aquí en Chile estaba buscando a su madre y a sus tres hijos”, contó Ramos. Junto con otros voluntarios, ayudó a reconstruir lo sucedido a la familia y finalmente confirmó que los cuatro habían fallecido en el derrumbe de Residencias Caribe, un edificio de apartamentos en la costa.

Desde entonces, Ramos calcula que ha ayudado a identificar al menos a 10 víctimas.

“Mi esposa me dice: ‘Ya basta, te va a dar un infarto’”, relató. “Pero no puedo parar. No tengo paz ni espacio mental para nada más”.

Ramos, uno de los cerca de ocho millones de venezolanos que viven en el extranjero, también logró reunir a un niño de su ciudad natal, Maturín, con su padre, activando contactos dentro de su red.

Otros participantes publican información directamente desde el estado La Guaira, el más afectado, transmitiendo reportes en tiempo real.

Para las familias que esperan noticias, cada notificación representa una nueva esperanza o una posible tragedia. Según datos oficiales, el número de fallecidos ya supera los 1.450.

Hazel González, quien vive en San Diego, estado Carabobo, a dos horas en coche de la capital, Caracas, y a tres horas de La Guaira, relató que buscando información se unió a diferentes grupos de WhatsApp porque tiene amigos desaparecidos. “Lamentablemente, tres de ellos ya fueron encontrados muertos”.

“Intento editar la información y enviar solo la que está verificada. De hecho, pude reunir a un niño con su familia porque sabía de dónde era”, contó González. “Etiqueté a mis parientes de esa zona y pronto pudimos localizar a su abuela”.

Otra venezolana, Gaby Gil, residente de Caracas, aseguró que WhatsApp ha permitido amplificar los pedidos de ayuda.

“Al final, se convierte en una cadena de favores. En el grupo nos hacemos compañía y nos ayudamos mutuamente”, dijo Gil, quien sigue buscando al padre y a la tía de una amiga en el barrio de La Lucha, en Catia La Mar, donde, según ella, aún no han llegado los equipos de rescate.

Crece la frustración

Los participantes de estos grupos también expresan con frecuencia su frustración por lo que consideran una respuesta desorganizada de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Hasta ahora, el gobierno ha ofrecido conferencias de prensa cada pocas horas para actualizar el número de víctimas. El domingo anunció la creación de un sitio web para localizar personas desaparecidas —que compite con otro administrado por la oposición política— y una línea telefónica de apoyo psicológico para los venezolanos.

Para González, sin embargo, la tragedia es mucho mayor de lo que reflejan los datos oficiales. Afirma que lo que dice el gobierno no llega ni a una cuarta parte de la verdad.

El investigador Carlos Delgado considera que las redes sociales son una herramienta extraordinaria para coordinar el trabajo de los voluntarios durante una emergencia. Sin embargo, explica que estos grupos no son igual de eficaces para organizar la respuesta en sí. “Eso requiere liderazgo, algo que actualmente falta”.

El Ministerio de Información de Venezuela, encargado de centralizar las consultas de prensa, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En un mensaje difundido el domingo, Rodríguez agradeció el trabajo de los equipos de rescate nacionales e internacionales, los bomberos, las Fuerzas Armadas y todos los que participan en la respuesta a la emergencia, prometiendo mantener las operaciones en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira.

En Estados Unidos, donde reside una gran comunidad venezolana, Paula Onorato, de 50 años, intenta localizar a una sobrina y a varios amigos de su sobrino. Reconoce que la información que circula por WhatsApp no siempre es precisa, pero considera que representa un punto de partida.

“Lamentablemente, no existe información oficial y eso nos tiene a todos desesperados”, afirmó. “Por eso, el ingenio que demuestran los venezolanos para ayudar es realmente admirable”.