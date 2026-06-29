El Gobierno confirmó que hay seis argentinos muertos en Venezuela tras los terremotos

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno , confirmó este domingo el fallecimiento de seis ciudadanos argentinos en Venezuela, mientras que otros siete continúan siendo buscados. El anuncio se dio en el marco del despliegue de una misión consular humanitaria enviada por la Cancillería Argentina, la cual arribó a territorio venezolano el pasado sábado 27 de junio con el objetivo de asistir a los damnificados por los recientes sismos.

La comitiva civil, integrada por dos funcionarios diplomáticos, tiene la tarea de realizar un relevamiento de las necesidades de la comunidad local, documentar a los ciudadanos que hayan perdido sus credenciales, brindar soporte a heridos y colaborar estrechamente en la localización de personas. De acuerdo con el balance oficial, la delegación ya inició el contacto con los damnificados que solicitaron ayuda, así como con los adultos mayores que reciben asistencia de Cáritas Venezuela. Asimismo, se gestiona una visita de carácter consular a los compatriotas que se encuentran detenidos.

Quirno no proporcionó detalles sobre la identidad de los seis argentinos fallecidos en Venezuela, aunque se conoció que tres son los hijos y la esposa del jugador de fútbol Lucas Trejo. Este domingo, la cantidad total de víctimas fatales por los sismos ocurridos el 24 de junio ascendió a 1.450 y los heridos ascienden a 3.150. Además, en la página Desaparecidos Terremoto Venezuela se contabilizan 61.735 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 46.626 aún no pudieron ser contactadas.

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Balance oficial de la emergencia

Según el informe de Quirno, las autoridades consulares argentinas registraron en Venezuela: 215 solicitudes de asistencia recibidas a través de canales electrónicos y telefonía celular; siete búsquedas de paradero activas; cuatro ciudadanos localizados con éxito; una persona hospitalizada bajo observación médica; cinco situaciones de vulnerabilidad extrema (correspondientes a tres grupos familiares con menores de edad y dos individuos particulares); un caso detectado de un menor de edad no acompañado en condición vulnerable, y 4 documentos de emergencia expedidos junto con autorizaciones de salida para ciudadanos indocumentados.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó la solidaridad civil tras recibir 34 llamados telefónicos de personas dispuestas a enviar donaciones o ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores

El Gobierno argentino envió a Venezuela un contingente integrado por 76 brigadistas de la Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios y especialistas en estructuras colapsadas; tres aeronaves; equipos con perros del Ejército entrenados para la localización de sobrevivientes; personal sanitario e insumos médicos; plantas potabilizadoras de agua; equipos de refugio y elementos de subsistencia.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde el secuestro de Nicolás Maduro, el sábado publicó un mensaje de gratitud: "Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas".

En su publicación de este domingo, Quirno añadió: "La Cancillería Argentina expresa sus condolencias a los familiares de los fallecidos en Venezuela y brega por una pronta recuperación de los heridos".

ML